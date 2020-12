Dopo la recente uscita di Star Wars: Squadrons per PS4, Xbox One e PC, l’universo della saga di Lucas vede il grande ritorno di un classico senza tempo. Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords sarà disponibile per dispositivi mobile a partire dal 18 dicembre. Qui possiamo vedere il trailer ufficiale pubblicato piuttosto in sordina proprio oggi. Il gioco, risalente alla fine del 2004, fu il seguito di quel KOTOR tanto amato di appena un anno prima.

KOTOR 2 sarà dunque disponibile per mobile tra poco. Potremo rivivere le avventure dell’Esule Jedi, l’unica persona a cui sia stata strappata la forza nonché uno dei seguaci di Darth Revan. Se non lo avete mai giocato, questo è il momento giusto per farlo e scoprire una delle storie più intriganti di tutto l’universo espanso di Guerre Stellari. Grazie al talento di Obsidian Entertainment, Star Wars KOTOR 2 divenne uno dei titoli di punta di Bioware.

Star Wars KOTOR 2 – un gioco incompleto

Il titolo, alla sua uscita, fu particolarmente noto per lo stato in cui Obsidian fu costretta a farlo uscire, date le pressioni da Bioware. Il gioco ha infatti una sezione finale molto controversa che è stata conclusa in maniera piuttosto frettolosa, ma che ha comunque un suo fascino perché rappresenta uno dei momenti più alti e complessi nell’universo di Star Wars. Il gioco ha infatti al suo interno dei personaggi dalla psicologia complessa e dilemmi morali di grande rilievo.

Kreia, Darth Nihilus, Darth Traya e Darth Sion sono solo alcuni dei grandi nomi legati a questo titolo indimenticabile. Si spera che con questa sua nuova versione possa essere fruito da quanti più giocatori possibile. Sarà un’ottima occasione per scoprirlo o riscoprirlo a seconda dei casi. Voi lo avete giocato all’epoca o approfitterete di quest’uscita per giocarci per la prima volta?

