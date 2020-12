I più fortunati che hanno messo le mani sulle copie staffetta del numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da lunedì 14 dicembre 2020, hanno pubblicato online le prime anticipazioni del Capitolo 998 di One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il capitolo è parte del terzo atto della saga del Paese di Wano.

Gli spoiler del Capitolo 998

Veniamo di seguito agli spoiler, sia con testo che immagini, emersi su Reddit invitandovi a non andare oltre con la lettura se non volete anticiparvi nulla:

Titolo: “Specie antiche“;

Marco usa le sue abilità per fermare la diffusione del virus. Pare che il virus dipenda dalle capacità fisiche della persona che colpisce o qualcosa del genere;

Apoo è ferito, ma si rialza. Drake, in seguito, lo sconfigge;

Franky si confronta con Sasaki. Sasaki vanta il Frutto del Diavolo Ancestrale Ryuu Ryuu modello Triceratopo;

Sanji combatte contro Black Maria. Black Maria vanta il Frutto del Diavolo Ancestrale Kumo Kumo (ragno) modello Rosamygale Grauvogeli.

Jinge combatte contro Who’s Who il quale possiede il frutto del Diavolo Neko Neko modello ‘Saber tooth’ o Smilodon.

Yamato guarda una statua di un drago battuto dichiarando che un amico l’ha distrutta. Pare che lo abbia fatto Ace.

Yamato, ancora, dichiara che pochi anni fa un uomo è arrivato per uccidere il padre Kaido”.

Dove leggerlo in Italia

Il Capitolo 998 sarà leggibile in Italia gratuitamente e legalmente a partire dal 20 novembre 2020 attraverso l’applicazione MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 997 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country ha raggiunto i 953 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

