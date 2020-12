Chainsaw Man: il manga vince il premio Kono Manga ga Sugoi

In attesa della conclusione definitiva di Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto su Weekly Shonen Jump, prevista per il 13 dicembre 2020 all’interno del numero 2 del 2021 del magazine, arrivano liete novità per l’opera.

Difatti apprendiamo che Chaisaw Man è stato insignito del premio Kono Manga ga Sugoi! (Questo manga è favoloso!), il contest annuale per il miglior manga indetto dalla casa editrice Takarajimasha, per la categoria demografica maschile.

Lo shonen di casa Shonen Jump aveva agguantato lo scorso anno il 4° posto arrendendosi a SPY×FAMILY, Robo Sapiens Zenshi e a Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Quest’anno, invece, il momento è finalmente giunto.

Chainsaw Man: anime in arrivo?

Nelle ultime settimane è stato da poco registrato un nuovo dominio dedicato al franchise, ovvero chainsawman.dog, e sebbene non siano stati diffusi altri dettagli si vocifera in maniera ufficiosa che sia inerente, appunto, al prossimo annuncio dell’anime.

La serie è ancora in attesa di un annuncio speciale che potrebbe arrivare in concomitanza all’ultimo capitolo del manga. Staremo a vedere.

Chainsaw Man al Jump Festa 21

Il franchise avrà il suo spazio anche in occasione del Jump Festa 2021, evento tutto dedicato ai brand di casa Shueisha e dal quale vengono fuori annunci parecchio importanti.

Il Jump Festa si terrà il 19 e 20 dicembre in Giappone.

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con il primo numero in Italia per Planet Manga.

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

