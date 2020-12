Il film di Monster Hunter, come abbiamo avuto modo di riportarvi, è stato ritirato dai cinema della Cina dopo appena un giorno di programmazione a causa di un dialogo ritenuto razzista nei confronti delle popolazioni asiatiche e in particolare di eredità cinese.

Deadline riporta ora che Constantin Film, compagnia tedesca tra le produttrici del film, si è scusata per la battuta controversa e ha dichiarato che non aveva assolutamente intenzione di discriminare, insultare o offendere in nessun modo il pubblico Cinese.

Ha dato quindi ascolto ai sentimenti espressi dal pubblico della Cina, rimuovendo la battuta che ha portato a un fraintendimento involontario.

Monster Hunter, staff e cast del film

Paul W.S. Anderson (Resident Evil) ha scritto e diretto Monster Hunter, coproduzione internazionale che vede coinvolte le compagnie Screen Gems, Impact Pictures, Constantin Film, Tencent Pictures (che la distribuisce in Cina) e Toho Pictures (che si occuperà della distribuzione in Giappone).

Milla Jovovich (Resident Evil) interpreta Artemis, Tony Jaa (Ong-Bak) è Il Cacciatore, Ron Perlman (Hellboy, Pacific Rim) è l’Ammiraglio leader del gruppo del Cacciatore, T.I. Harris (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) è il cecchino Link, Diego Boneta (Luis Miguel: La Serie, Pretty Little Liars) è il Sergente Marshall, Hirona Yamazaki è l’Assistente.

Stando alla Jovovich, Anderson starebbe già scrivendo il sequel del film.

Il film è al momento previsto per il 25 Dicembre 2020 negli Stati Uniti e in Giappone per il 26 Marzo 2021.

Monster Hunter, la trama del film

Sony Pictures Italia descrive così la trama del film, che distribuirà prossimamente nel nostro Paese:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Basato sulla serie di videogiochi, famosa in tutto il mondo, MONSTER HUNTER.

