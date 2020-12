Una nuova stagione di Dexter è in fase di sviluppo presso Showtime e i fan sono stati entusiasti di sapere che la storia del personaggio di Michael C. Hall continuerà. Ora, sono stati divulgati alcuni nuovi dettagli riguardo la storia e il personaggio con cui Dexter si scontrerà nella storia.

La serie è ambientata 10 anni dopo che Dexter Morgan è scomparso nell’uragano Laura, e questo revival mostrerà il personaggio che ora vive sotto falso nome in un posto lontano da Miami. È stato inoltre spiegato che il revival di Dexter non è una nuova stagione, ma è tecnicamente considerato un revival a sé stante anche se continua la serie originale.

Secondo The Illuminerdi, Dexter si troverà ad affrontare un uomo di 50 anni di nome Kurt. Questo personaggio avrà un arco narrativo che verrà trattato per tutto il corso della stagione della serie, che sarà composta da 10 episodi.

“Kurt è nato in una città del Nordest americano, dove la nostra storia sembra svolgersi, e alla fine è diventato un camionista. Dopo aver viaggiato sui camion per molti anni, è diventato proprietario della stazione di servizio locale e si è affermato come un amato leader nella comunità“.

Viene descritto come un uomo affascinante e autorevole, un vero uomo del popolo, che si è fatto da solo e ha realizzato il sogno americano. Suo figlio Matthew ha fatto molti pasticci nel corso degli anni, pasticci che vengono ripuliti da Kurt con le ricchezze che ha accumulato nel corso della sua vita.

Showtime ei produttori della serie stanno cercando di avere John Cusack nel ruolo di Kurt.

Lo showrunner di Dexter Clyde Phillips ha precedentemente parlato dello sviluppo della serie, dicendo:

“Fondamentalmente iniziamo da zero… Dieci anni, o comunque molti anni, passeranno prima che andrà in onda, e la serie rifletterà quel tempo trascorso. Per quanto riguarda la fine della serie, non sarà come il finale originale, è una grande opportunità per scrivere un secondo finale.

Non stiamo annullando nulla. Non tradiremo il pubblico dicendo: ‘Ops, era tutto un sogno’. Quello che è successo nei primi otto anni, è successo nei primi otto anni“.