Assassin’s Creed Valhalla: scoperta la connessione con il primo Assassin’s Creed

C’è una connessione tra l’appena nato Assassin’s Creed Valhalla e il gioco originale di Assassin’s Creed del 2007? Sì, a quanto pare, ed è stata rinvenuta da un appassionato della serie che si è dedicato al franchise di Ubisoft dal vero inizio.

L’utente in questione, che su Reddit si firma con il nome di R_hexagon, è riuscito quindi a stabilire una connessione tra i due titoli davvero distanti tra di loro temporalmente.

Assassin’s Creed e Assassin’s Creed Valhalla: ecco la connessione

Nella fattispecie, in ciascuno dei due titoli i giocatori viaggiano in tre città: Acre, Damasco e Gerusalemme in Assassin’s Creed e York, Londra e Winchester in Assassin’s Creed Valhalla. Le città sono in preda da forze ostili, rispettivamente dagli Antichi e dai Templari.

All’inizio questo non sembra un collegamento disarmante e potrebbe essere facilmente interpretato come una coincidenza, ma l’utente continua svelando che le città di Assassin’s Creed Valhalla rispecchiano quelle di Assassin’s Creed in termini di presenze ed elementi fisici all’interno.

Sia in Assassin’s Creed che in Assassin’s Creed Valhalla i giocatori incontreranno gli stessi personaggi nelle tre città. Questi includono un medico pazzo, un bruciatore di libri e un boia.

Il fan ha anche creato una grafica dettagliata di scoperta che possiamo guardare in calce all’articolo.

Questo non è l’unico Estar Egg incluso nel videogioco. In Assassin’s Creed Valhalla, così come nei precedenti, gli sviluppatori hanno incluso riferimenti ad eventi che si stanno svolgendo nel nostro mondo reale.

Difatti, nella parte di storia ambientata nei nostri giorni, i giocatori in Assassin’s Creed Valhalla leggeranno una mail che menziona la pandemia da Coronavirus (COVID-19).

Ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per l’acquisto dovunque, sia digitalmente che fisicamente, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia.

