Un report afferma che la star di Wonder Woman 1984 Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sono state pagate ciascuna 10 milioni di dollari da Warner Bros. per la premiere simultanea del film su HBO Max e nelle sale cinematografiche.

Secondo il New York Times, Warner Bros. ha contattato William Morris Endeavour e Creative Artists, le agenzie rispettivamente di Gadot e Jenkins, al fine di coinvolgerle nei suoi piani per Wonder Woman 1984 e HBO Max. Secondo quanto riferito, entrambe le agenzie hanno risposto chiedendo come i loro talenti sarebbero stati pagati per il trasferimento del film sulla piattaforma di streaming. Secondo quanto riferito, i negoziati si sono conclusi con un compenso extra per Gadot e Jenkins, che hanno ricevuto ciascuna più di 10 milioni di dollari.

Gli agenti di Gadot e Jenkins hanno sostenuto che il duo dovrebbe essere pagato in base a quello che avrebbe guadagnato il sequel di Wonder Woman del 2017 se non fosse stato per la pandemia di coronavirus (COVID-19) che ha causato la chiusura delle sale cinematografiche in tutto il mondo.

Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell. Il film arriverà nelle sale statunitensi e su HBO Max il 25 dicembre, mentre debutterà nelle sale internazionali a partire dal 16 dicembre. Il film sarà disponibile per un mese su HBO Max negli Stati Uniti senza costi aggiuntivi.

Acquistate il Funko POP!: Wonder Woman 1984 QUI!