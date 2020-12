Sony ha confermato che due titoli saranno in esclusiva a tempo per PS5. Entrambi i giochi saranno pubblicati da Bethesda Softworks, conosciuta per il franchise di Elder Scrolls e Fallout. Bethesda è stata acquistata da Microsoft all’inizio di quest’anno per 7,5 miliardi di dollari, mettendo in dubbio il futuro di queste due esclusive PS5.

Oggi Sony ha pubblicato un breve video sul canale YouTube di PlayStation che mostra diversi videogiochi che i fan non vedono l’ora di esplorare sulla nuova console. Sono stati inclusi alcuni titoli già disponibili come Demon’s Souls (qui la mia recensione), e altri in arrivo come Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank.

Deathloop e GhostWire: Tokyo sono entrambi presenti in questo elenco, confermando che, nonostante l’acquisizione da parte di Microsoft, entrambi i giochi verranno rilasciati prima come esclusive per PS5. Il video afferma che nessuno dei due titoli sarà disponibile su altre console fino ad almeno un anno dopo l’uscita su PS5, anche se saranno subito disponibili anche su PC. Microsoft ha promesso di onorare l’accordo di esclusiva quando ha acquistato Bethesda a settembre, ma molto può cambiare in tre mesi e la conferma sarà sicuramente un sollievo per alcuni possessori di PS5:

Come potete vedere anche dal video qui in alto, Deathloop e GhostWire: Tokyo saranno disponibili non più unicamente sulla nuova console di casa Sony, ma solo come esclusiva temporale su PS5 e su PC.

