Ai fan che desiderano un’esperienza di matrimonio completa di Sailor Moon manca solo un’ultima componente cruciale per coronare il proprio sogno: la cerimonia di matrimonio e il ricevimento a tema Sailor Moon. A tal fine, l’account Twitter ufficiale di Sailor Moon ha annunciato che stanno collaborando con il gruppo di organizzatori di cerimonie Arc en Ciel per offrire un piano di ricevimento di matrimonio completo a tema. Questa collaborazione è intesa come un seguito alla già collezione di abiti da sposa di Sailor Moon annunciata all’inizio di giugno e, come probabilmente avrete intuito, comprende un più ampio “progetto di matrimonio” di Sailor Moon.

Il piano del ricevimento include un pasto completo a tema speciale, un buffet di dolci, bevande, una torta nuziale e una tavola nuziale imbandita. Il pasto completo è chiamato “e 5 specialità delle Guardiane Sailor” e ogni piatto rappresenta una delle cinque Guardiane Sailor originali:

Allo stesso modo, anche il buffet di dolci si ispira ai personaggi di Sailor Moon e include una varietà di dessert come lecca-lecca, torte, gelatine e mini torte:

Sono inoltre disponibili quattro diverse varietà di torte nuziali, ognuna con le proprie caratteristiche distintive e decorata con elementi del mondo di SailorMoon: Le bevande sono cocktail analcolici creati con i colori delle 10 Guardiane Sailor:

Infine, gli ospiti saranno accolti da una bacheca di benvenuto esclusiva con disegni originali della creatrice della serie Naoko Takeuchi:

Le prenotazioni sono attualmente in fase di accettazione, e i ricevimenti saranno disponibili da febbraio 2021. Ulteriori informazioni saranno annunciate dopo la metà di dicembre.

