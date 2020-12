Berserk 363 è il prossimo, atteso capitolo inedito della serie manga di Kentaro Miura.

Come di consueto, con l’avvicinarsi della data di uscita ufficiale della rivista Young Animal di Hakusensha, che ospita la serie dal 1989, trapelano le indiscrezioni sul sommario del numero successivo.

Questa volta il numero 24 sarà disponibile dall’11 Dicembre 2020 e chi ha avuto modo di accedervi anticipatamente riporta che il capitolo 363 di Berserk non uscirà neppure sul numero 1 del 2021 in vendita dal 25 Dicembre 2020.

Aspettando Berserk 363

Per ingannare l’attesa della pubblicazione di Berserk 363, gli appassionati italiani del seinen dark fantasy di Kentaro Miura hanno diverse opzioni.

Il 10 Dicembre 2020 chi colleziona la Serie Nera del manga potrà acquistare finalmente il volume 40:

UNO SNODO CRUCIALE NELLA SAGA DEL GUERRIERO NERO Grazie all’aiuto del Re della tempesta di petali, Shilke e Farnese sono entrate nei meandri dell’incubo che tiene prigioniera Caska. In quel cupo regno illuminato da un sole oscuro, le due maghe affronteranno orrori che mai avrebbero potuto immaginare.

Coloro che non hanno mai letto il manga o che hanno già l’intera serie in edizione collection potranno acquistare l’edizione in cofanetto del manga o i cofanetti vuoti entro cui riporre i volumi.

Sul versante anime, invece, Yamato Video ha recentemente aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione al catalogo di Amazon Prime Video; la trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media, mentre la serie animata del 2016 è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Berserk 363 e non solo nel 2021

Berserk 363 potrebbe uscire in concomitanza con la mostra espositiva a tema, che verrà inaugurata il 30 Gennaio 2021 presso la Sala Espositiva A del Sunshine City di Ikebukuro, Tokyo.

Fino al 15 Febbraio 2021 i visitatori avranno la possibilità di ammirare dal vivo tavole originali, illustrazioni e allestimenti che ripercorreranno i 30 anni di pubblicazione del manga.

Acquista Berserk Collection Serie Nera 40