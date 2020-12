L’Attacco dei Giganti 4 è l’attesissima stagione finale dell’anime originale scritto e illustrato da Hajime Isayama. Finalmente, da ieri è disponibile anche qui da noi in Italia il primo episodio della quarta e ultima stagione della serie di animazione ora nelle mani dello studio MAPPA. E naturalmente, è stato per me un piacere scrivere la mia recensione del primo episodio di L’Attacco dei Giganti 4!

La premiere della stagione finale non ha deluso perché, sebbene non mostrasse ancora nessuno dei nostri personaggi preferiti dalle tre stagioni precedenti della serie, ha portato i fan in una porzione del tutto nuova del mondo mai vista prima.

Questa nuova parte del mondo introdotta con L’Attacco dei Giganti 4 è la nazione dall’altra parte del mare in cui Eren e gli altri membri del Corpo di Ricerca si sono finalmente imbattuti alla fine della terza stagione. E con questo nuovo Paese che fa parte di Marley arriva anche una nuova versione del Gigante Mascella, incarnato questa volta da qualcuno che apparentemente ha ereditato il potere da Ymir. E questa nuova versione ha una forma e un aspetto molto diversi rispetto a quanto visto in precedenza.

L’Attacco dei Giganti 4 inizia nel bel mezzo di una grande guerra tra Marley e un Paese vicino nemico. Piuttosto che combattere contro le forze di Paradis come previsto, Marley sta invece cercando di radere al suolo una regione che apparentemente è alleata con Eldia, in qualche modo. È qui che ai fan viene presentato il nuovo Gigante Mascella, che questa volta ha anche una faccia corazzata.

Oltre a correre a quattro zampe proprio come la versione della medesima abilità di Ymir, questo Gigante Mascella (o Mandibola in base alle traduzioni) è incredibilmente potente e apparentemente molto più forte della versione precedente. Ciò è molto probabile perché il suo nuovo utilizzatore, Galliard, il cui nome esteso non viene pronunciato, sembra imparentato con lo stesso Galliard che è stato mangiato da Ymir nelle passate stagioni, quando ha finito per rubare quel potere per sbaglio.

Questo è solo uno dei tanti poteri dei Giganti sotto il controllo di Marley, quindi quando Eren e gli altri Ricognitori alla fine combatteranno con Marley avranno bisogno di tutto il potere dei Giganti su cui possono contare, ora che finalmente è iniziato L’Attacco dei Giganti 4.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì a partire da oggi in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

