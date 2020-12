Disney sta per annunciare le proprie mosse future: stando a indiscrezioni, infatti, il 10 Dicembre nel corso dell’Investor Day 2020 presenterà e svelerà i nuovi progetti degli studios Marvel, Lucasfilm e Pixar.

L’evento di quattro ore si concentrerà sul servizio di streaming della compagnia, che è stato al centro della presentazione del 2019, in occasione della quale vennero annunciati i titoli originali WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If…? e presentata un’anteprima di Avengers: Endgame.

Disney, cosa aspettarci?

Stando a Deadline nel corso dell’Investor Day 2020 Disney annuncerà quindi non solo i nuovi progetti televisivi, ma anche cinematografici degli studios che controlla.

Avrà inoltre l’occasione di confermare che diversi suoi film live action come Cruella con Emma Stone e Pinocchio con Tom Hanks usciranno in streaming invece che nelle sale, come già successo con Artemis Fowl, Hamilton, The One and Only Ivan e il live action basato su Mulan.

Probabilmente scopriremo anche il futuro del Black Widow con Scarlett Johansson, film che avrebbe dovuto inaugurare la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe lo scorso 1 Maggio e che ora viene dato per dirottato sul servizio di streaming.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa WarnerMedia ha annunciato che l’intero calendario cinematografico del 2021 arriverà in contemporanea anche sul servizio di streaming HBO Max, che offrirà ai suoi abbonati la possibilità di guardare in casa film come Wonder Woman 1984, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, The Suicide Squad, The Matrix 4 e Dune.

