Nel manga di My Hero Academia, la lotta contro Tomura Shigaraki ha ora raggiunto il suo culmine poiché è chiaro che entrambe le parti stanno cercando di ottenere una vittoria schiacciante prima che il conflitto raggiunga davvero la fine. Dabi sta cercando di fare tutto il possibile per spargere sale sulle ferite di Endeavour e del resto della famiglia Todoroki, dopo le sue rivelazioni che ci hanno scoprire che sia legatoal loro passato.

Mentre il combattimento con Dabi continua nel nuovo capitolo della serie, il suo piano per suo fratello minore Shoto si fa ancora più chiaro. Il nuovo piano di Dabi per Shoto è quello di far bruciare il suo fuoco così caldo per danneggiare Shoto a tal punto che suo padre sarà costretto a fare i conti con la perdita di un altro figlio, proprio come pensava di aver perso Toya anni prima.

Il capitolo 293 continua a mostrarci scene di combattimento mentre Dabi ora ha le braccia avvolte strettamente attorno a Shoto, dopo aver usato le sue fiamme super calde per bruciare i cavi in ​​fibra di carbonio di Best Jeanist. Shoto chiede perché lo stia facendo mentre Dabi sta bruciando anche se stesso, ma dice di stare bene perché riesce a vedere la faccia sconfitta di Endeavour per tutto il tempo.

Celebrando il fatto che il padre stia per vedere Shoto bruciare a morte tra le fiamme del suo “esperimento fallito” Toya, Dabi adora il fatto che Endeavour stia irrompendo, perché non può fare nulla. Tutto ciò a cui riesce a pensare è la faccia che farà loro padre quando i due svaniranno nella cenere.

Fortunatamente, Deku è in grado di salvarli all’ultimo momento grazie alla sua Unicità Blackwhip. Ma ora che la sua identità e il legame con la famiglia Todoroki sono stati resi noti, Dabi non ha più motivo di trattenersi.

Come vi sentite riguardo al caotico piano di Dabi per Shoto nel nuovo capitolo della serie? Pensate che rivolgerà la sua attenzione al resto della famiglia Todoroki nel futuro di My Hero Academia? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

