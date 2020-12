Jennifer Garner ha festeggiato i 10 milioni di follower su Instagram pubblicando il video che aveva promesso ai suoi agenti di non pubblicare mai.

Ha infatti rimesso in scena con piglio ironico la memorabile sequenza in bikini con cui ha incantato i telespettatori della serie tv cult Alias di J.J. Abrams.

Possiamo ammirarla qui di seguito; qui, invece, sempre in tema di rievocazioni nostalgiche, il nuovo bacio saffico tra le interpreti di Cruel Intentions.

Jennifer Garner, anche nota per aver interpretato sul grande schermo il personaggio Elektra dei fumetti Marvel, ha prestato il volto all’agente Sydney Bristow nella serie tv Alias per cinque stagioni dal 2001 al 2006.

Ideata da J.J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars L’Ascesa di Skywalker), la serie tv è stata trasmessa da Rai2 in Italia tra il 2003 e il 2006.

La storia di Sydney Bristow, una brillante studentessa universitaria di 26 anni che lavora segretamente per l’SD-6, una presunta divisione della CIA che si occupa di faccende “sporche”. Dopo essere stata reclutata durante il suo primo anno all’università, Sydney ha scoperto l’amara verità riguardante l’SD-6, la cui regola principale è il non divulgare a nessuno la propria identità. Sydney scopre che l’SD-6 non è in realtà una divisione della CIA ma lavora contro la CIA e gli Stati Uniti e la sua stessa vita è in pericolo. Non sapendo cosa fare, Sydney si rivolge alla vera CIA sperando di eliminare l’SD-6 e, sotto il comando dell’agente Michael Vaughn, Sydney diventa una doppiogiochista.