Marvel Comics ha pubblicato le prime anticipazioni per il primo numero della nuova serie proprietaria di Alien.

Marvel’s Alien, una nuova serie

Durante la scorsa estate, Marvel ha acquistato le licenze per Alien and Predator da Dark Horse Comics, risultato dell’incorporazione di FOX in Disney. Successivamente Marvel Comics ha poi svelato una nuova serie, Marvel’s Alien, le variant cover e ora alcuni dettagli in anteprima.

Scritto da Phillip Kennedy Johnson (già conosciuti per Empyre: Captain America) con i disegni di Salvador Larroca (disegnatore del cancellato Doctor Doom), ALIEN #1 sarà un’emozionante aggiunta all’incredibile eredità iniziata con il rivoluzionario film del 1979.

Le anticipazioni ufficiali

Con personaggi nuovi e classici della Terra e non solo, questa audace interpretazione della mitologia aliena intratterrà sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati ​​nella leggendaria saga horror-fantascienza. La nuova storia sarà caratterizzata da un mercenario della Weyland-Yutani di nome Gabriel Cruz mentre combatte contro una nuova mortale razza di xenomorfi con la sopravvivenza di suo figlio in bilico.

Non estraneo all’infusione dell’horror con la classica narrazione Marvel, Phillip Kennedy Johnson ha recentemente scioccato i lettori della terrificante serie MARVEL ZOMBIES: RESURRECTION.

Proprio come lettore e fan, ero emozionato come chiunque altro quando ho sentito che il franchise sarebbe arrivato alla Marvel, e quando mi hanno chiesto di SCRIVERE IL LANCIO, sono rimasto senza parole. Mi sono allenato tutta la mia vita per questo concerto senza sapendolo.

Ha detto Johnson.

Da quando ho visto ALIEN di Ridley Scott in età troppo giovane, sono stato OSSESSIONATO dallo xenomorfo, la rappresentazione più iconica del terrore nel film. Scrivere questo fumetto è stato come un sogno che si avvera e sono così grato di far parte di questa serie!

Riferisce invece Larroca:

Fin da quando ero giovane, ALIEN è stato uno dei miei riferimenti horror fantascientifici preferiti e non avrei mai potuto aspettarmi di avere la possibilità di disegnarlo. ALIEN è un riferimento creativo a un’intera generazione di artisti, e io sono così orgoglioso di illustrare questa serie. Spero che ai lettori piaccia tanto quanto me a disegnarla! La storia di Phillip sarà una delizia per i fan di questo fantastico franchise!

In conclusione:

Ho divorato ogni storia di ALIEN che ho potuto in ogni mezzo disponibile e ho passato molte ore in fondo a una classe a disegnare idee per quello che è successo prima, dopo e tra i capitoli che abbiamo avuto modo di vedere. Ora ho l’opportunità di dare vita ai miei incubi preferiti. E con i miei amici follemente talentuosi alla Marvel e alcuni dei più grandi artisti dei fumetti che raccontano queste storie con me, posso prometterti: i nostri incubi saranno tuoi.

