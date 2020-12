Jonathan Hickman, scrittore di Head of X, ha parlato ai microfoni di AipT discutendo riguardo il ruolo di Storm nei fumetti.

Hickman e White sul personaggio

Intervistati da newsarama e AipT, Jonathan Hickman e Jordan D. White hanno parlato del ruolo di Storm nei fumetti e degli X-Men in generale, rimettendo in discussione l’importanza del personaggio:

“Per molte ragioni (creative, logistiche, ecc.) siamo effettivamente finiti per buttare via la maggior parte dei nostri piani iniziali di Storm, motivo per cui ci è voluto un po’ per arrivare a dove volevamo con il personaggio. La chiusura, ovviamente, non ha aiutato con la sequenza temporale”

Dice Hickman:

“In realtà penso che tutto questo si sia rivelato una benedizione, perché le nuove cose che tutti hanno escogitato – e il modo in cui risuona attraverso l’intera linea – sono molto più interessanti di quello che avevamo inizialmente pianificato per Storm”.

Continua poi:

“Quindi, anche se ci è voluto più tempo di quanto speravamo, sì, penso potete aspettarvi alcune cose piuttosto grandi per il personaggio quest’anno, e sì, molti cambiamenti. Molto, molto entusiasta di ciò che abbiamo di fronte.”

Jordan D. White, fumettista degli X-Men, aveva già svelato degli interessanti dettagli riguardanti il personaggio di Storm la scorsa estate:

“Penso che ci si possa riferire a uno sviluppo davvero straordinario di Storm che ho menzionato in modo criptico di recente”

Ha detto White a newsarama lo scorso agosto:

“È ancora nelle primissime fasi, ma … è incredibile. Sfortunatamente, è qualcosa che non accadrà fino al prossimo anno. Ma penso che lo saprete quando lo vedrete – è piuttosto grande.”

In conclusione:

“X of Swords” ha posizionato Storm come uno dei guerrieri più feroci degli X-Men, irrompendo nel caveau più sicuro di Wakanda per rubare un’arma wakandiana ancestrale e poi usandola per uccidere il Cavaliere della Morte in combattimento singolo senza l’uso dei suoi poteri.”

La chiave per Storm

La chiave della grande e imminente storia di Ororo Munroe potrebbe risiedere nei cinque volumi one-shot Giant-Size X-Men, che sono stati pubblicati nel corso di tutto il 2020.

Nelle vicende raccontate, Storm contrae un virus tecno-organico, sviluppato dai malvagi Children of the Vualt. Sebbene l’eroina sia stata apparentemente curata, il Vault – una struttura scientifica ad alta tecnologia in cui il tempo scorre in modo diverso, popolata da esseri malvagi avanzati – sarà inclusa negli X-Men #18 del 24 febbraio.

Acquista la X-Men – Complete Collection (6 Blu-Ray)