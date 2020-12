Gintama – The Final Movie: trailer del film animato e iniziative

Il sito web ufficiale di Gintama: The Final Movie, il film animato che pone la conclusione definitiva del franchise ispirato al manga – Gintama – scritto e disegnato da Hideaki Sorachi dal 2003 al 2019 su Weekly Shonen Jump, ha rivelato il nuovo trailer che possiamo guardare in testa all’articolo.

Viene anche annunciato, in più, che i primi spettatori che si recheranno al cinema per la visione del film riceveranno un’illustrazione speciale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba realizzata da Hideaki Sorachi in persona e altri gadget a tema Gintama.

Dettagli su Gintama: The Finale Movie

Il film, in uscita il 8 gennaio 2021 nei cinema giapponesi, si occuperà di adattare le parti conclusive dell’opera ufficiale includendo elementi aggiuntivi ed inediti appositamente per il lungometraggio mai svelati prima.

Pertanto sarà una unione amalgamata di elementi non presenti nel manga e altri effettivamente canonici sino a raggiungere il finale letto su Shonen Jump.

In occasione del film animato in Giappone, attraverso l’emittente televisiva dTV, sarà trasmesso uno speciale televisivo animato che si collegherà agli eventi del film di cui parliamo.

Ricordiamo che in occasione della data di uscita, in Giappone e negozi online arriverà la light novel ispirata al film scritta da Mirei Miyamoto.

Gintama