Transformers – il Sorgere della Terra, il trailer ITALIANO della serie Netflix

La seconda parte della War for Cybertron Trilogy debutterà a fine mese in esclusiva su Netflix.

Transformers – il Sorgere della Terra (Transformers War for Cybertron Trilogy – Earthrise) debutterà su Netflix in tutto il mondo, come sappiamo, il 30 Dicembre 2020 in esclusiva streaming.

In apertura possiamo guardare il trailer doppiato in Italiano della serie, diffuso dal canale YouTube ufficiale di Netflix Italia.

Transformers – il Sorgere della Terra, i dettagli

Transformers – il Sorgere della Terra è la seconda parte della trilogia inaugurata da Transformers War for Cybertron Trilogy – L’Assedio lo scorso Luglio e che verrà prossimamente conclusa da Transformers War for Cybertron Trilogy – Il Regno.

L’Allspark è scomparso e l’Arca è alla deriva nelle profondità dello spazio. Optimus Prime e gli Autobot sopravvissuti intraprendono una disperata corsa contro il tempo, mentre combattono con un gruppo indipendente di Transformers chiamati “Mercenari” e fanno i conti con la collera di un disperato Megatron. Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il sorgere della Terra è in arrivo il 30 dicembre, solo su Netflix.

Transformers War for Cybertron Trilogy è una produzione Rooster Teeth (RWBY) animata dallo studio giapponese Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!, Godzilla).

FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) è lo showrunner, George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) e Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots) si occupano della stesura delle sceneggiature.

In attesa dell’uscita di Transformers – il Sorgere della Terra possiamo riguardare i sei episodi de L’Assedio:

La devastante guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon è ormai agli sgoccioli. Segui le storie inedite degli scontri tra Autobots e Decepticon, mentre i loro leader Optimus Prime e Megatron li guidano alla lotta per il proprio futuro. La guerra finisce qui.

Colleziona i sei film per il cinema