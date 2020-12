Tramite la rivista Entertainment Weekly, Netflix ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Cobra Kai 3, offrendo così un primo sguardo alla nuova stagione. Protagonisti delle immagini, come vediamo, Johnny, Kreese, Daniel, Amanda, Miguel, Tori, Hawk, Sam, Robby e Demetri.

Secondo quanto riportato in precedenza da Murphy’s Multiverse, dovrebbero tornare sia Tamlyn Tomita che Yuji Okumoto.

Tomita ha interpretato Kumkilo, la ragazza di Daniel che Chozen ha minacciato di uccidere per convincere Daniel a combattere con lui, mentre Okumoto ha interpretato proprio Chozen Toguchi.

Ancora poco chiaro quale sia il loro coinvolgimento nella nuova stagione, anche se Macchio ha precedentemente parlato del viaggio che vedrà Danny andare in Giappone, con tanti di scoperta di alcuni segreti sul suo mentore, il signor Miyagi. Queste le sue parole:

Sono stato a Okinawa per alcune riprese della terza stagione di Cobra Kai, di cui non posso parlare molto, ma posso dire che ci si immerge nell’origine del Miyagi Do Karate. Si scoprono alcuni segreti della storia passata nuovi per il pubblico e per LaRusso, il mio personaggio, e siamo effettivamente andati a Okinawa per girare.