Sarah Michelle Gellar e Selma Blair hanno ricreato la celebre scena del bacio saffico che le ha viste protagoniste per la prima volta nel film Cruel Intentions del 1999.

L’occasione è data dall’edizione 2020 degli MTV Movie Awards: 20 anni dopo aver vinto il premio per il Miglior Bacio alla stessa competizione, la rete le ha premiate ancora con il premio Legendary Lip Lock.

Questa volta il bacio è meno intenso di 21 anni fa, scopriamo il perché nella clip che segue:

20 years after winning Best Kiss at the 2000 #MTVAwards….🍿#MTVAwards: Greatest of All Time honored @SarahMGellar and @SelmaBlair with the Legendary Lip Lock award for their famous kiss in ‘Cruel Intentions’ 💋 pic.twitter.com/OBPf49oAnn

