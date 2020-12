Mediaset Premium su Sky (e di conseguenza Infinity che rende disponibile gli episodi il giorno successivo alla messa in onda) ha annunciato le date di debutto delle nuove stagioni per l’inizio del 2021.

The Flash 7, le date su Mediaset Premium

Su Premium Stories arriveranno: The Bold Type 4 dal 26 gennaio, Chicago Med 6 dal 17 febbraio, Riverdale 5 dal 4 marzo, All American 3 dal 12 marzo, Mom 8 dal 13 marzo, Young Sheldon 4 dal 14 marzo, l’undicesima e ultima stagione di Shameless dal 13 aprile insieme a Legacies, The Goldbergs 8 dal 17 aprile, Bob Hearts Abishola 2 dal 18 aprile e la sesta ed ultima stagione di Superstore dal 9 giugno.

Su Premium Crime arriveranno: Prodigal Son 2 dal 25 gennaio a sole due settimane di distanza dagli Usa dove va su FOX, Chicago P.D. 8 dal 19 febbraio e Law & Order: Unità Speciale 22 dal 21 aprile.

Su Premium Action arriveranno: Chicago Fire 9 dal 25 febbraio, Batwoman 2 dal 6 aprile e la veterana dal CWverse The Flash 7 dal 26 aprile.

Intanto proprio Mediaset ha da poco annunciato l’arrivo in chiaro su Italia1 sempre a gennaio di Arrow 8 e Batwoman 1.

The Flash 7 e la situazione del CWverse

Sappiamo già che anche la sesta stagione di Supergirl e la quarta di Black Lightning saranno le ultime ma non abbiamo ancora una data, idem per la sesta di Legends of Tomorrow. Tutti gli episodi come dicevamo sono da considerarsi disponibili il giorno dopo su Infinty il servizio streaming e download di Mediaset. Batwoman 2 vedrà l’ingresso di Javicia Leslie nei panni della protagonista, dopo l’addio di Ruby Rose, ma nelle vesti (o nella mantellina che dir si voglia) della nuova eroina Ryan Wilder.

David Ramsey (Diggle) farà ritorno dietro la macchina da presa e davanti nei panni di un personaggio misterioso nelle altre serie del CWverse – ora che Arrow è finito. Le tre serie del franchise Chicago ideate da Dick Wolf affronteranno nei nuovi episodi la pandemia in corso, essendo procedurali hanno scelto di mostrare la realtà a tempo zero.

Recuperate e preordinate la sesta stagione di The Flash in blu-ray!