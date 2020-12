Mancano solo tre giorni all’uscita di Cyberpunk 2077 per PS4, PC e Xbox One. Ma la domanda che tutti si stanno facendo è: quando arriverà la versione, con relativo aggiornamento, per PS5 e Xbox Series X\S? Lo sviluppatore ha fatto intendere che lo vedremo entro il 2021. Si tratta certamente di una finestra di lancio piuttosto ampia e abbiamo comunque avuto modo di sapere che il gioco sfrutterà pienamente il nuovo hardware, ma almeno i fan potranno dormire sogni sereni.

Cyberpunk 2077 riceverà infatti un aggiornamento del tutto gratuito per chi è già in possesso delle versioni PS4 e Xbox One. Questo permetterà a tutti di vivere una vera esperienza di nuova generazione. CD Projekt RED ha comunque affermato che il gioco: “Avrà un aspetto migliore sulle nuove console.” C’è comunque da precisare che il lancio del gioco su PS5 e Xbox Series X non è stato chiaramente fissato per l’anno prossimo. Che sia possibile che non lo vedremo nel 2021? I più ottimisti affermano comunque che è improbabile che la casa di sviluppo non riesca ad ottimizzarlo entro questa finestra di tempo.

La sinossi di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo incentrato sulla narrazione. Sarà ambientato nella più pericolosa e vibrante metropoli del futuro: la gigantesca Night City. Il gioco seguirà la storia di V, un cyberpunk calato in un mondo di guerrieri della strada potenzianti ciberneticamente, esperti netrunner e hacker corporativi. Come sempre marchio di fabbrica della casa di sviluppo polacca CD PROJEKT RED, i giocatori dovranno prendere decisioni difficili che influenzeranno pesantemente il corso del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del gioco di ruolo cartaceo di Cyberpunk 2020.

Voi lo avete già prenotato o aspettate l’uscita per le nuove console PS5 e Xbox Series X?

