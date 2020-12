Tramite i propri canali ufficiali, Funimation ha pubblicato un nuovo trailer per la seconda stagione di Dr. Stone, l’attesissimo shounen disponibile su Crunchyroll.

La nuova stagione di Dr. Stone

Confermata in lavorazione dopo il termine della prima stagione, la seconda parte della serie è una delle più attese della line up per la stagione inverale 2021. Il primo blocco di episodi si era concluso con l’anticipazione che Senku sarebbe presto entrato in una guerra distruttiva contro Tsukasa, mentre la seconda stagione racconterà le avventure del protagonista e gli altri personaggi principali farsi strada nel Regno della Pietrificazione durante il loro primo inverno.

Sebbene prima si potessero avanzare solo ipotesi adesso, grazie al trailer, abbiamo una buona idea di come potrà essere sviluppata la nuova parte.

Dove guardarlo?

Crunchyroll trasmetterà ancora Dr. Stone, dopo aver pubblicato la prima stagione, in concomitanza del suo debutto in Giappone il prossimo 14 gennaio. Il video ci mostra i nuovi look invernali di tutti i personaggi, ridisegnati appositamente per questa nuova stagione, che abbiamo avuto il piacere di conoscere nei primi episodi.

L’arco narrativo trattato nei nuovi episodi riprende dall’anticipazione avvenuta alla fine della prima stagione del grande conflitto tra il Regno della Scienza di Senku e l’Impero della Forza di Tsukasa.

Un nuovo arco narrativo

Senku dovrà lavorare molto duramente per poter sconfiggere il gruppo di giovani talentuosi di Tsukasa e dell’Impero della Forza che stanno sfruttando al massimo il loro tempo nel Regno della Pietrificazione. La nuova stagione sarà più ricca di azione, ma avrà comunque lo stesso sapore di avventura e scoperta della prima.

Basata sul manga attualmente pubblicato su Shonen Jump, la serie segue Senku, con la sua mente scientifica, e il suo amico Taiju al loro risveglio dopo millenni dalla fine della civiltà umana. Lentamente scoprono che quasi tutta la razza umana è rimasta bloccata sotto forma di statue e loro è il compito di salvare la popolazione mondiale e ricostruire la società dalle sue basi. Attraverso la scienza e l’indomito spirito umano, Senku tenta di accendere il fuoco interiore di tutti i superstiti e di spingerli oltre i loro limiti per ricostruire l’intero mondo. Ogni umano ha il potenziale di cambiare in piccola parte il mondo e insieme, uniti sotto la bandiera del progresso scientifico, l’umanità può riscrivere il proprio destino.

Acquista il volume 1 di Dr. Stone