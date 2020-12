Boruto Uzumaki si è unito al Team 7 come suo padre prima di lui, e ai suoi tempi ha vissuto tantissime avventure. Ovviamente, l’anime ha mostrato ai fan fin dalla primissima puntata che Boruto incontrerà un giorno un ragazzo di nome Kawaki, e la serie ha finalmente mostrato nuovamente questo misterioso combattente.

È stata pubblicata la nuova sigla di apertura per l’anime in vista dell’imminente nuovo arco narrativo. E nei suoi primi momenti, i fan hanno potuto rivedere Kawaki.

BORUTO Opening 7 |「Hajimatteiku Takamatteiku」| Version 2 pic.twitter.com/sBptYmHHX0 — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) December 6, 2020

Il ragazzo in questa apertura appare solo per breve tempo, ma è la prima volta che vediamo una versione animata di Kawaki dall’episodio 1. Kawaki viene mostrato mentre allunga una mano verso lo schermo, ed è vestito con un giubbotto tagliato. Le cose sembrano abbastanza semplici, finché non ci si rende conto che Kawaki sta cancellando la montagna degli Hokage con la sua presa, dando prova della sua forza e di quanto sarà minaccioso per la Foglia.

Per i fan di Boruto, questa visita è emozionante, e sono felici di vedere Kawaki. In più, è indice per i lettori di manga, che sanno quanto Kawaki sta per diventare importante nella narrazione, che si avvicina il momento in cui potranno vderlo in azione anche nell’anime.

