Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light è il capostipite dell’omonima serie di Fire Emblem, che ha raggiunto la notorietà grazie ai capitoli per 3DS e grazie a Three Houses, il recente capitolo per Nintendo Switch. Per questo motivo, la compagnia di Kyoto ha deciso di festeggiare il successo e i trent’anni della serie rendendo disponibile sullo store della console il primo capitolo della serie a 5,99€. C’è un però: si tratta di un’offerta limitata, in quanto il gioco sarà disponibile solo fino al 31 marzo 2021.

Protagonista di questo capitolo è Marth, già noto per essere nel roster di Super Smash da molti anni, sebben per molti le sue origini siano sconosciute. In verità questo personaggio è molto più famoso in Giappone, ed ecco quindi spiegata la sua inclusione. Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light, non è mai uscito al di fuori del paese del Sol Levante e infatti la versione disponibile su Nintendo Switch è interamente in inglese.

Il primo Fire Emblem sullo store per un tempo limitato

Fire Emblem: Shadow Dragon era già uscito sotto forma di remake per il Nintendo DS nel 2008. Il primo capitolo, originario per NES, è però un titolo chiaramente invecchiato (e non sempre benissimo). Chi lo approccia deve tenere a mente che si tratta di un Fire Emblem ancora poco rifinito e che è ancora privo di tutte le meccaniche che hanno reso famosa la serie oggigiorno.

Comunque sia è certamente un’opportunità unica ed interessante poter rivisitare un titolo così influente e che per tanto tempo è stato esclusivo al Giappone. Ricordate, c’è tempo solo fino al 31 marzo!

Non è la prima volta che Nintendo pone una offerta a tempo. Già per i recenti rifacimenti di Mario abbiamo visto una politica simile. Ma avrà davvero successo?

