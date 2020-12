Direttamente da Preview 62, vi riportiamo tutte le novità BAO Publishing che arriveranno sugli scaffali nei prossimi mesi. Da segnalare l’arrivo di TORNA, e LA CURA DEL DUBBIO.

Le novità Bao Publishing annunciate su Preview 62

TORNA

di Nate Powell

264 pagine – 17 x 24 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-3273-557-4

€ 21,00

In una comune hippy nelle colline dell’Arkansas, negli anni Settanta, Hal ha un segreto che

la divora. Il giorno in cui il figlio dei suoi migliori amici scompare, tocca a lei pagare un prezzo altissimo alla creatura che vive oltre la botola sul fianco della collina, e che sa i segreti di tutti. Una storia in cui il senso di colpa è così tangibile da sembrare solido, e il peso delle colpe così schiacciante da rendere reali i mostri che si nascondono nelle ombre.

GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO – CRACK

di Maicol & Mirco

192 pagine – 13 x 18 cm

bicromia, brossurato con alette

ISBN 978-88-3273-554-3

€ 14,00

Maicol & Mirco hanno centinaia di migliaia di follower in rete. Gli scarabocchi sono saggi,

dissacranti, fulminanti, filosofici, immediati e profondi allo stesso tempo. BAO Publishing, a

grande richiesta, pubblica l’opera omnia, in volumi brossurati, tascabili, stampati in nero su

carta rossa. Due volumi all’anno, fino a completamento della raccolta più saggia e nichilista mai vista a fumetti.

LA CURA DEL DUBBIO

di Elisabetta Romagnoli

144 pagine – 17 x 26 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-3273-460-7

€ 19,00

In un mondo distopico in cui dubitare è vietato per legge, chiunque sia pubblicamente accusato di aver esitato o cambiato idea è costretto a girare con un maschera sempre sul volto. Restano in pochi, ormai, a poter girare a volto scoperto. Uno scienziato, incaricato dal governo di estirpare il dubbio dai comportamenti umani, comincia a sua volta a dubitare… delle ragioni per cui gli è stata fatta la richiesta! Una sottile critica sociale, tra La casa di carta e Machiavelli, raccontata con sagacia e uno stile grafico innovativo da Elisabetta Romagnoli.

