Alcuni fan di PlayStation 5 si sono immedesimati un po’ troppo nella saga di Fast & Furious e hanno deciso di rubare alcune console PS5 da veicoli in movimento. I conducenti dei veicoli hanno deciso di viaggiare a fianco dei camion andando a 50 miglia all’ora. Proprio come nei film, sono saltati fuori dal tettuccio apribile e hanno aperto il retro dell’autotreno. Da lì, lanci le scatole dal furgone alla macchina per poi scappare saltando di nuovo nell’auto in fuga.

Tuttavia, questi imbrogli si estendono ad altri piccoli dispositivi elettronici e questo è un problema per le aziende che vendono suddetti prodotti. In ogni caso, quando la notizia di questi furti è arrivata sui social media, tutti hanno scherzato su quanto fosse simile alle tecniche della serie Fast & Furious.

موجة جرائم سرقة احترافية في بريطانيا يطبق فيها اللصوص مشاهد من أفلام Fast and Furious حيث يسرقون الشاحنات وهي تسير 🚚

اللصوص يستهدفون شحنات للأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية مع تركيز ملحوظ على شحنات سوني بلايستيشن PS5

كلفت جرائم الشحن ٦٦£ مليون في ٢٠٢٠https://t.co/mkOFOeixLY pic.twitter.com/5LbGe3J5Pd — علي الوذين (@alwoozain) December 6, 2020

Come potete vedere dall’immagine qui in alto che raffigura come i criminali siano riusciti a rubare delle console PS5, il colpo è stato ben congegnato e fa capire quanto siamo ancora distanti da una distribuzione capillare di console di nuova generazione.

Acquistate Demon’s Souls per PS5 QUI!