Gli annunci manga Aiken dal Preview 62 di Dicembre 2020 prevedono i nuovi volumi di serie di prossima uscita come Dien Bien Phu o già in corso come Princess Maison.

Di seguito tutti gli annunci manga Aiken dal Preview 62, qui quelli del mese scorso.

Gli annunci manga Aiken dal Preview 62

DIEN BIEN PHU 2

di Daisuke Nishijima

192 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-485-0

€ 7,90

Le avventure di Hikaru Minami continuano, tra il disincanto dell’occhio del giornalista straniero che assiste a un brutale conflitto e il desiderio di umanità che è insito in ciascuno di noi, fondendo mirabilmente la trama dei protagonisti con la Storia, quella vera.

GIÀ ANNUNCIATO

PRINCESS MAISON 3

di Aoi Ikebe

216 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-552-9

€ 7,90

Una trentenne che cerca casa. Quanto può essere emozionante, una storia così? Eppure, le avventure della protagonista nel mercato immobiliare di Tokyo, in mano a un mangaka di

razza come Aoi Ikebe diventano una riflessione sulle aspirazioni e le difficoltà dei giovani di oggi, in una storia dolceamara e straordinariamente pertinente anche per i lettori italiani,

sebbene si ambienti in Giappone, un Paese culturalmente diversissimo dal nostro. Una piccola gemma, molto attesa dai fan del manga.

GIÀ DISPONIBILI

PRINCESS MAISON 1

di Aoi Ikebe

216 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-480-5

€ 7,90

PRINCESS MAISON 2

di Aoi Ikebe

216 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-518-5

€ 7,90

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 1

di Yaro Abe

304 pagine – 15 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-466-9

€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 2

di Yaro Abe

304 pagine – 15 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-3273-515-4

€ 17,00

