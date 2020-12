ATTENZIONE: Quanto segue contiene spoiler per la puntata di Boruto 176!

Per la maggior parte del manga (e dell’anime) di Naruto, Orochimaru è stato un cattivo, e vale lo stesso anche per Boruto, il che basterebbe da solo a far nascere sospetti su un personaggio così controverso come Orochimaru. Per quanto si sia riscattato prestando il proprio aiiuto nel combattimento contro Kaguya, non può essere perdonato per aver voltato le spalle a Konoha quando era un un Sannin Leggendario e per aver lavorato a esperimenti quantomeno sadici sugli esseri umani. Ha tentato numerose invasioni, messo le nazioni le une contro le altre, ucciso leader come Hiruzen Sarutobi e lavorato per l’Akatsuki: un curriculum davvero niente male.

Naruto, in quanto Hokage, lo teneva sotto stretta sorveglianza, anche se ora stiamo scoprendo che Orochimaru ha i mezzi per sgattaiolare via quando vuole. La cosa interessante è che, mentre si pensava che avesse aiutato Konohamaru e il Team 7 contro Deepa e Victor della misteriosa associazione Kara, il ninja serpente potrebbe effettivamente sabotare le indagini della cellula terroristica.

Quando il consiglio di Naruto si riunisce per discutere del dramma dell’Albero Divino e degli agenti di Kara, diviene chiaro che nel loro villaggio ci siano (o ci siano state) delle spie. A peggiorare le cose, non hanno molte informazioni dal laboratorio di Victor poiché i dati sono stati distrutti o nascosti. Tutto quello che sanno è che c’è una nave là fuori. Tuttavia, mentre Konohamaru sottolinea che il personale non sapeva molto dato che il laboratorio era una zona proibita, una persona che sapeva molto era la Segretaria il cui nome non è mai stato menzionato.

Il problema è che quando la donna dai capelli rossi è andata a uccidere Mugino e il signore di quella terra che stava cercando di scortare a Konoha, anche Orochimaru è intervenuto. Sembra che si fosse comportato in modo eroico e che li stesse salvando, ma come disse in seguito a Konohamaru, non gli importava dei suoi alleati: era lì solo per recuperare il suo lavoro sulle cellule di Hashirama. Ciò significa che avrebbe potuto nascondere cose che non voleva che Naruto scoprisse, motivo per cui l’ha uccisa e ha cercato di uccidere anche Victor.

