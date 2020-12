StarzPlay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato durante il Brasile Comic Con di questo fine settimana che la seconda stagione della serie di successo Pennyworth sarà presentata in anteprima domenica 28 febbraio 2021 sulla piattaforma in Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Italia, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito, con nuovi episodi settimanali.

La serie originale DC Pennyworth esplora gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth (Jack Bannon – The Imitation Game), un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge – Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.

Oltre a Jack Bannon e Ben Aldridge, la seconda stagione di Pennyworth vede il ritorno delle star Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife) e Ian Puleston-Davies (Tin Star, Marcella), oltre a Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) e Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button). All’inizio di quest’anno è stato annunciato che James Purefoy (The Following, Sex Education, Altered Carbon), Edward Hogg (Taboo, Harlots, White Lightning), Jessye Romeo (Curfew, In the long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) e Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) si uniranno al cast come personaggi ricorrenti.

Basato sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger, la serie drammatica in dieci episodi della Warner Bros.Television è prodotta da Bruno Heller (Gotham, The Mentalist, Rome), Danny Cannon (Gotham, CSI) e Matthew Patnick (The Night Manager, Peaky Blinders). La serie è distribuita in tutto il mondo dalla Warner Bros. International Television Distribution.

Pennyworth – il poster e il trailer italiani su StarzPlay

Come accedere a STARZPLAY in Italia

Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video per guardarla su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com

Gli abbonati al canale Starzplay sull’app Apple TV possono guardare online o godersi i download offline dei loro programmi e film preferiti disponibili tramite Starzplay, disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e alcune smart TV Samsung.

Ricordiamo che ora StarzPlay è disponibile anche su Amazon Prime Video tra i nuovi Channels.

