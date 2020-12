L’Attacco dei Giganti ha introdotto Gabi nell’anime con la premiere della quarta e ultima stagione! Dopo molte attese, l’ultima stagione dell’attesissima serie basata sul manga originale di Hajime Isayama ha finalmente fatto il suo debutto. Sebbene questa premiere non abbia mostrato nessuno dei membri dell’Armata Ricognitiva o altri personaggi preferiti dai fan, ha però presentato, in un continente completamente diverso colmo di importanti personaggi chiave nell’arco finale della serie, una nuova generazione di candidati per l’esercito.

Uno di questi candidati che avrà un ruolo di primo piano nell’ultima stagione dell’anime è Gabi. Gabi viene presentata ai fan non solo come l’erede del potere del Titano Corazzato di Reiner, ma sarà un personaggio in grado di cavarsela da sola per difendere il suo orgoglio e il suo paese.

Gabi è una delle candidate guerriere per Marley, ed è stato rivelato con la premiere della quarta stagione che la nazione di Marley è stata coinvolta in una grande guerra con una regione vicina. Attraverso questa battaglia iniziale viene rivelato come Marley si sente riguardo al suo status nel mondo grazie alla loro capacità di esercitare il potere dei Titani e come quei sentimenti hanno indottrinato molte persone. E una giovane come Gabi farà tutto il possibile per il suo Paese.

Questo desiderio di sostenere il suo Paese emerge quando finisce per offrirsi volontaria per distruggere un treno blindato, mettendosi così in grave pericolo. Rimuovendo della sua uniforme militare marleyana qualsiasi segno distintivo che possa farla riconoscere e legandosi una bomba alla gamba, Gabi finisce per ingannare alcune delle forze avversarie fingendo di essere una bambina smarrita. Questa mossa finisce per avere successo per Gabi e Marley nel suo insieme, poiché è ciò che alla fine li aiuta a vincere la battaglia.

Mostra anche come qualcuno come Gabi influenzerà il futuro della serie, dato che la guerra con Marley avrà inizio nei prossimi episodi della stagione finale

La quarta e ultima stagione di L’Attacco dei Giganti sarà trasmessa in simulcast con il Giappone a partire da domani 8 dicembre GRATUITAMENTE su VVVVID (sarà sufficiente iscrivervi al servizio, che non prevede alcun tipo di costo grazie alla presenza delle pubblicità) e in abbonamento su Amazon Prime Video.

