Domenica pomeriggio DC ha rivelato che lo scrittore Mariko Tamaki e l’artista Dan Mora costituiranno il nuovo team creativo di Detective Comics quando la serie, ancora in corso, tornerà a seguire la sua programmazione di uscite con il numero 1034, a marzo 2021. E come quasi tutti i titoli DC che vengono lanciati o che tornano dopo che Future State è stato rivelato, Tamaki e Mora tornano al lavoro insieme dopo aver già collaborato con Bruce Wayne nelle uscite di gennaio e febbraio della serie limitata antologica Future State: Dark Detective.

Tamaki e Mora hanno precedentemente collaborato all’inizio del 2020 a una storia di Batman e Bruce Wayne, The Gift, per il numero 1027 di Detective Comics in formato antologico celebrativo.

James Tynion IV e Jorge Jimenez continueranno come team creativo del titolo di punta di Batman quando tornerà a marzo.

La notizia di Detective Comics è stata rivelata alla fine dell’evento virtuale Future State: Batman dell’editore al CCXP brasiliano.

Future State: Dark Detective # 1

DC Comics ha ora rivelato il team creativo di otto serie nuove e di ritorno a marzo. I lettori dovrebbero comunque aspettarsi molti più report, poiché più titoli e team creativi verranno rivelati nelle prossime due settimane.

Le serie nuove e di ritorno e i loro team creativi rivelati finora sono Wonder Woman, Wonder Girl, Swamp Thing, Suicide Squad, Teen Titans Academy, Lanterna Verde e Justice League Dark.

Sia DC che Marvel hanno riscontrato un recente successo con titoli di formato più grande (cioè con un prezzo di copertina più alto).

