Il sito ufficiale dell’anime televisivo di The Promised Neverland e basato sul manga originale scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu ha rivelato oggi lo staff e una nuova grafica per la seconda stagione dell’anime.

Mamoru Kanbe ritorna come regista dalla stagione precedente per questo anime realizzato dallo studio di animazione CloverWorks. Anche Toshiya Ono è tornato per supervisionare gli script della serie, e questa volta, per la seconda stagione, è affiancato dallo scrittore del manga di The Promised Neverlansd Shirai. Kazuaki Shimada ritorna come character designer e capo direttore dell’animazione. Hiroki Itai ritorna come progettista di oggetti di scena. Shigemi Ikeda e Yukiko Maruyama tornano entrambi come direttori artistici, e Ikeda è anche accreditato per l’impostazione artistica insieme ai membri dello staff di ritorno dalla prima stagione Kayoko Tomono, Miho Norisue e Shuichi Okubo. Kazuko Nakashima torna come color designer. Tomoyuki Shiokawa di T2 Studio torna come direttore della fotografia. Mizuhio Kanda è il nuovo direttore di CG. Rie Matsubara ritorna come editore. Takahiro Obata ritorna come compositore, con Katsunori Shimizu come direttore del suono.

La seconda stagione di The Promised Neverland sarà presentata in anteprima su Fuji TV il 7 gennaio 2021.

Shin’ichiro Kamio si unisce al cast nei panni del nuovo personaggio Sonju, mentre Atsumi Tanezaki si unisce a Mujika. Il resto del cast torna dalla stagione precedente.

La seconda stagione doveva essere presentata in anteprima a ottobre, ma è stata posticipata a gennaio 2021 a causa degli effetti della nuova malattia da coronavirus (COVID-19) sulla produzione.

La prima stagione dell’anime è stata presentata in anteprima a gennaio 2019. Aniplex of America ha trasmesso l’anime in streaming su Crunchyroll, Hulu, Funimation e HIDIVE mentre andava in onda. Toonami ha iniziato a mandare in onda l’anime nell’aprile 2019.

Shirai e Demizu hanno lanciato il manga The Promised Neverland sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nell’agosto 2016 e lo hanno concluso il 15 giugno.

