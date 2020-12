Le uscite manga Star Comics del 9 Dicembre 2020 vedono il debutto della collana panpanya Works con il volume An Invitation from a Crab e la ripresa di Sailor Moon Eternal Edition.

Di seguito tutte le uscite manga Star Comics del 9 Dicembre 2020, qui le novità di Gennaio 2021.

Le uscite manga Star Comics del 9 Dicembre 2020

PANPANYA WORKS 1

AN INVITATION FROM A CRAB

panpanya

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 9,90

Passeggiando per le vie del suo quartiere, una bambina senza nome si imbatte in un grosso granchio. Decisa a catturarlo per farne la propria cena, inizia a seguirlo, dando il via a una serie di avventure che la vedono attraversare paesaggi urbani dettagliatissimi sospesi in un’atmosfera onirica e popolati da personaggi fiabeschi e surreali, giocattoli incomprensibili e frutti misteriosi…

Curiosi animali parlanti, spiriti bizzarri, presenze evanescenti e ambientazioni iperrealistiche sono gli ingredienti delle straordinarie opere a fumetti di “panpanya”, artista giapponese dallo stile originalissimo che ha fatto parlare di sé ottenendo importanti riconoscimenti appena esordiente e che non mancherà di affascinare anche il pubblico occidentale!

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 6

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 408 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Con il risveglio di Sailor Saturn, la divinità della distruzione, il rischio di un’estinzione dei regni della Luna e della Terra si fa imminente. Sembra che l’ultima guerriera sia in balia del malefico potere dei Death Busters e che l’unica speranza per evitare la catastrofe risieda in un risveglio di coscienza di Hotaru…Sarà l’inizio della fine?

DETECTIVE CONAN 98

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Indagando su Ai Haibara, Masumi Sera entra in contrasto con Subaru Okiya, mentre nel frattempo Conan si avvicina alla vera natura di Mary, la cosiddetta “sorella minore proveniente dall’estero”. Shukichi Haneda s’imbatterà invece in un caso di omicidio durante il raduno del gruppo dei giocatori di shogi, una situazione che vedrà un susseguirsi di cambiamenti fino all’entrata in scena di Shuichi Akai…

BIG 59

FAIRY TAIL NEW EDITION 49

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con alette, € 4,30

Anche in edicola

Fairy Tail è riuscita a bloccare la rinascita di E.N.D. e a sconfiggere Tartaros, ma la battaglia tra Acnologia e Igneel non è ancora finita. Incoraggiati dall’intervento dei draghi, i nostri eroi tornano a sperare, finché d’un tratto, davanti a Natsu, compare Zeref in persona! Come si concluderà l’epica battaglia contro lo Stregone Nero?

FAN 255

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 4

Aka Asakasa

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Anche la sorella minore di Shirogane prenderà parte alla battaglia nella guerra cerebral-sentimentale?! La sfida tra i due geniali studenti continuerà poi a suon di test psicologici, bibbie sentimentali, inni scolastici, partite a memory, visite a domicilio, “bagni di sangue”, programmi per le vacanze estive…e tanto altro ancora!

POINT BREAK 248

STARVING ANONYMOUS 6

Kengo Mizutani, Yuu Kuraishi, Kazu Inabe

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Grazie al piano di contenimento ideato dal direttore Izumi si sono create le condizioni perché i mostri e la loro “regina” si divorino a vicenda. D’improvviso, però, il vicedirettore Hanajima pugnala Izumi e fa in modo che le creature intrappolate evadano dalla Culla, riversandosi in superficie e dando luogo a uno scenario a dir poco apocalittico! Cos’ha spinto un sottoposto fedele come lui ad agire in modo tanto sconsiderato?!

ZERO 246

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 7

Oh! Great, Nisioisin

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Koyomi Araragi e Suruga Kanbaru visitano un santuario, ma si ritrovano di fronte una scena spettrale: serpenti fatti a pezzi ovunque e una marea di insulti e minacce appesi dappertutto. Davanti a questo spettacolo terribile, nella testa di Koyomi, per qualche ragione, affiora il nome di Nadeko Sengoku, amica di una delle sue sorelle di cui si era scordato da tempo…

KAPPA EXTRA 258

REAL ACCOUNT 22

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Yuuma e gli altri hanno completato numerosi death game e cominciano a intravedere la fine dell’impresa, ma un’inquietante presenza ostacola il loro cammino: quella di Ataru Kashiwagi, il fratello minore di Yuuma, identico a lui in tutto e per tutto. In passato è stato a sua volta un giocatore, ma ora è passato dalla parte di Reac e si adopera per eliminare Yuuma… Quali saranno le sue vere intenzioni?!

EXPRESS 246

MAO 2

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

La fondatrice di una setta religiosa sembra essere a conoscenza della tecnica che consente di controllare la durata della vita, la stessa usata su Mao. Che sia la chiave per arrivare a Byoki? Per scoprirlo, Mao e Nanoka si infiltrano all’interno del misterioso gruppo…

