Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 7 al 13 dicembre. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer e Nathan Never, mentre arriva ORFANI. TERRA – DALLA CENERE.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 7 al 13 dicembre – Inediti

DRAGONERO IL RIBELLE 14 Ricercati

di Stefano Vietti, Cristiano Cucina, Antonella

Platano, Luca Bonessi e Vincenzo Riccardi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Un nuovo appuntamento con le storie dell’inizio della ribellione, con tre racconti affidati ad altrettanti disegnatori, raccontati da un “Old Man” Gmor. Scopriremo come Ian, Myrva, Sera, Aura, Alben e lo stesso Gmor si siano ritrovati a essere additati come nemici dell’Impero e costretti a una fuga senza fine! Sulle loro tracce, infatti, si sono messi nugoli di cacciatori di taglie, guidati dagli avvisi affissi in ogni angolo dell’Erondàr… non sarà facile

per Dragonero organizzare la ribellione dovendo guardarsi le spalle!

ZAGOR COLOR 12 La missione di Drunky Duck

di Moreno Burattini e Bane Kerac

128 pagine 16 x 21 cm

colore, brossurato, € 6,90

MARTIN MYSTÈRE 372 Jenny Haniver

di Enrico Lotti, Giovanni Nisi e Fabio Grimaldi

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,30

Il Detective dell’Impossibile sembra scomparso. Il piccolo aereo sul quale si stava recando a

ispezionare un sito è precipitato al largo delle coste canadesi. Secondo le autorità, nessuno può essersi salvato. Ma… come può Martin Mystère trovarsi nel XVI secolo nella prima colonia inglese sul suolo americano? Da dove giungono le creature che sbucano improvvisamente dai boschi e dai fiumi di un territorio ancora inesplorato? Chi è l’enigmatico individuo che i nativi chiamano Croatoan, e perché Martin gli sta dando la caccia nel vecchio e nel nuovo mondo?

LE STORIE 99 Il calzolaio del re

di Gigi Simeoni e Alfredo Orlandi

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Napoli, 1926. Il piccolo Carlo sogna di imparare l’arte del calzolaio, per riparare le vecchie scarpe di papà e partire a cercarlo in America. Sbarcato a New York, avvia una produzione di scarpe di lusso, finché il suo nome giunge alle orecchie del boss Salvatore

“Turi” Grieco, che lo assume come calzaturiere personale. Carlo incontra Angela, la “pupa” del boss. Tra i due sboccia l’amore e Grieco pianifica l’eliminazione dell’avversario ricorrendo a un ex puglie tenuto sotto ricatto per debiti sportivi…

DYLAN DOG OLDBOY 4 Il Natale infinito

di Alberto Ostini, Luigi Piccatto, Renato Riccio e Matteo Santaniello

Per pagare e per morire

di Tito Faraci e Sergio Gerasi

192 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,50

Dylan è di cattivissimo umore, come sempre a Natale. E ne ha tutte le ragioni, perché presto si ritroverà in una bizzarra dimensione dove l’imprevedibile è di casa, dove la neve si tinge del rosso del sangue e la realtà muta completamente di segno…

Al n. 7 di Craven Road si presenta una ragazza a cui è stata sottratta una monetina dai poteri magici. Vittima di un incantesimo, l’Indagatore dell’Incubo accetta di andare a recuperarla da un terribile vecchio che sembra dominare un intero villaggio…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 7 al 13 dicembre – Ristampe

ZAGOR CLASSIC 22 Il mistero del mulino

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Zagor e Cico incappano in un vecchio mulino, ma vengono scacciati dagli abitanti del posto. Lo Spirito con la Scure scopre che il luogo nasconde uno spregevole commercio di schiavi, il cui capofila è lo spietato mister “Timber” Bill.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 7 al 13 dicembre – Volumi

TEX- LA VALLE DEL TERRORE

di Claudio Nizzi e Magnus

240 pagine – 28 x 37 cm

B/N, cartonato

€ 34,90

Apparso per la prima volta nel 1996, questo “Texone” è considerato a buon diritto un capolavoro del fumetto e non solo del personaggio creato da Gianluigi Bonelli. Disegnato da Magnus con maestria e accuratezza di tratto stupefacenti, ritorna in occasione del 25° anno dall’uscita in un’edizione definitiva di grande formato estremamente curata. Nella valle dello Yuba River, Tex e Carson indagano su quello che si rivela essere un inganno perfettamente orchestrato…

QUEI DUE 3 Un buon partito

di Tito Faraci e Silvia Ziche

72 pagine – 22 x 30 cm

B/N, cartonato

€ 16,00

Terzo appuntamento con la commedia agrodolce di Tito Faraci (ai testi) e Silvia Ziche (ai disegni), autori molto noti e apprezzati dai lettori. Quei due racconta le vicende di una coppia scoppiata, Marta e Marco, con sfumature dal comico al romantico e un linguaggio moderno e frizzante. Sullo sfondo, una Milano contemporanea, nevrotica, stimolante e suggestiva, che riverbera le proprie luci e ombre sulla vita dei nostri protagonisti.

SOTTOSOPRA II

di Luca Enoch e Riccardo Crosa

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 19,00

Arriva la seconda parte di Sottosopra, il fumetto fantascientifico di Enoch e Crosa che racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti in un mondo… a testa in giù! I due giovani protagonisti, Giorgia e Alessandro, dovranno muoversi in questo nuovo, ostile mondo, in cui la lotta per la sopravvivenza diventa ben presto una guerra per il potere.

TEX- I RIBELLI DEL CANADA

di Guido Nolitta e Fernando Fusco

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 15,00

Una grande avventura, ambientata nello sterminato Nord, della coppia Guido Nolitta ai testi e Fernando Fusco ai disegni. Roger Goudret, un rivoluzionario che ha fomentato rivolte indiane in tutto il Nord, viene fatto evadere. Inizia così per Tex e Jim Brandon una lunga caccia nei territori francofoni del Canada, dove la popolazione odia quegli inglesi che considera invasori e si batte per proteggere i ribelli animati da mire secessionistiche.

GL BONELLI. TEX SONO IO!

uscita: 10/12/2020

Tipologia: Cartonato

Formato: 25 x 30, colore

Pagine: 320

Copertina: Raimondo Monti

A cura di Gianni Bono

«Non capitava spesso e non succedeva con tutti ma, a volte, Gianluigi Bonelli raccontava di sé. Di come Tex, il suo figlio letterario prediletto, avesse finito per somigliargli. O viceversa. Ho raccolto e messo da parte per anni notizie e aneddoti che ha voluto regalarmi e li ho tessuti in un dialogo senza soluzione di continuità tra vero e verosimile. Chi lo ha conosciuto o ci ha vissuto accanto, leggendo queste pagine, ha ammesso non senza sorpresa: “Sì, lo riconosco, è lui”. Come autore, questa enorme soddisfazione oggi la posso condividere con i lettori. Ecco due o tre cose che so su G.L. Bonelli.»

ORFANI. TERRA – DALLA CENERE

scita: 10/12/2020

Tipologia: Cartonato

Formato: 19,5 x 26, colore

Pagine: 352

Soggetto: Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo

Sceneggiatura: Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo

Disegni: Alessio Avallone, Luca Genovese, Matteo CremonaCopertina: Emiliano MammucariColori: Giovanna Niro, Luca Saponti, Stefania Aquaro

Ne arrivano tanti da queste parti, tronfi, arroganti, col petto in fuori e il mento in alto. E sai che fine fanno? Te lo dico io: muoiono. Gli eroi, qui, diventano prede. La riproposizione in volume di pregio della saga di Orfani: Terra, ambientata nei sobborghi di una megalopoli in rovina, dove una banda di ragazzi è in lotta per la sopravvivenza. La storia è corredata da numerosi contenuti speciali, che permettono di dare uno sguardo inedito dietro le quinte di questa incredibile avventura.

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1