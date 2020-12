Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 10 dicembre, direttamente dal sito panini.

Le uscite Marvel 10 dicembre

X-FORCE 8

Autori: Benjamin Percy, Oscar Bazaldua

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #11

• Il prologo a X di spade: il crossover mutante di inizio 2021!

• Da Terra Verde l’azione si sposta nuovamente a Krakoa, dove però la situazione… è persino peggiore!

• Un nuovo errore di calcolo di Bestia compromette l’incolumità dell’isola!

• Inoltre: i drammi interiori di Colosso!

WANDA – SCARLET WITCH: LA STRADA DELLE STREGHE

Autori: James Robinson, Steve Dillon, Javier Pulido, Marguerite Sauvage, AA.VV.

Dicembre • 18,3×27,7, C.,

344 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Scarlet Witch (2015) #1/15

• Le forze magiche della Terra non sono più quelle di una volta, e solo Wanda Maximoff può ripristinarle!

• Per farlo, viaggerà da un angolo all’altro del globo, affrontando antichi e nuovi avversari…

• …e scoprendo nuove inquietanti verità sul suo passato che la cambieranno per sempre!

• Per la prima volta in un unico volume, la grande saga di Scarlet scritta da James Robinson e illustrata da alcuni dei più grandi disegnatori del fumetto americano!

DAREDEVIL 18

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés

10 dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #18

• A New York, l’ondata criminale sta raggiungendo vette drammatiche: tocca a Daredevil e al detective Cole North tentare di arrestarla!

• Il Gufo ha rapito la figlia di Mindy Libris!

• Si scatena una caccia all’uomo dalle conseguenze tragiche!

• Intanto, Bullseye è tornato in città!

SPIDER-MAN: LA MENTE IN FIAMME

Autori: Dan Slott, Marcos Martin, Mark Waid, Chris Bachalo, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #578/583, Amazing Spider-Man: EXTRA! (2018) #2

• Fermata imprevista, una delle più belle storie di SpiderMan degli anni 2000!

• Il ritorno di classici avversari come Molten e Shocker!

• L’incontro tra il Tessiragnatele e Barack Obama, con un prologo inedito!

• Inoltre: una storia completa di Roger Stern per i disegni di Lee Weeks!

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: SPIDER-MAN

Autori: AA.VV.

Dicembre • 15×23, B.,

120 pp., col. • Euro 9,00

Contiene: Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Across the Spider-Verse (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Web of Intrigue (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Spider-Sense of Adventure (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Web Designers (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – First Day of School (2018) #1

• Il volume perfetto per cominciare a scoprire l’Universo Marvel!

• Cosa succederebbe se Spider-Man diventasse un influencer? O se fosse costretto ad affrontare tutti i suoi più temibili avversari, uniti per sconfiggerlo una volta per tutte?

• Questo e molto altro ancora nelle otto divertenti pensate per i lettori più piccoli… ma che sapranno divertire anche i grandicelli!

• Ospiti speciali: Capitan Marvel, Miles Morales e tanti altri super eroi!

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: FINO AL WAKANDA E OLTRE

Autori: Jim McCann, Dario Brizuela

Dicembre • 15×23, B., 112 pp., col.

• Euro 9,00

Contiene: Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man and the Stolen Vibranium (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: The SpiderDoctor (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Webs and Arrows and Ants #1, Oh My! (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Ms. Marvel and the Teleporting Dog (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Inferno (2018) #1

• I fumetti degli eroi Marvel pensati per i lettori più giovani!

• Spider-Man vola in Wakanda per aiutare Pantera Nera, impegnato ad affrontare un vecchio nemico, ed è solo l’inizio di una serie di emozionanti avventure!

• Cinque spassosi racconti dell’Arrampicamuri alle prese con terribili criminali da affrontare insieme ai suoi super amici!

• Disegni frizzanti per storie allegre e piene di super eroi, come Occhio di Falco, il Dottor Strange e tanti altri!

IRON MAN 1

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

10 dicembre • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Iron Man (2020) #1

• Comincia un nuovo capitolo nella grande saga del Vendicatore d’oro!

• Dopo Iron Man 2020, arriva un nuovo team creativo e un’armatura nuova di zecca disegnata da Alex Ross, autore anche delle copertine!

• L’inizio di un’imperdibile storia che scaturisce da una sola certezza: Tony Stark è Iron Man!

• Il momento ideale per iniziare a leggere le avventure di uno dei più grandi eroi Marvel!

EMPYRE 4

Autori: Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti

10 dicembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Empyre #6

• Chi vincerà la guerra cosmica?

• Ci può essere un solo re dello spazio, e la vittoria dei “buoni” non è scontata!

• Avengers e Fantastici Quattro combattono su due fronti per la salvezza dell’universo!

• Dopo le rivelazioni dello scorso numero… il fato di Hulkling e Wiccan!

X-MEN 11

Autori: Jonathan Hickman, Leinil Francis Yu, Jorge Molina, Lucas Werneck

10 dicembre • 17×26, S.,

64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #11, Empyre: X-Men #4

• Continua il grande evento Marvel dell’anno: Empyre!

• I Cotati danno l’assalto a Krakoa, e gli X-Men non staranno certo a guardare!

• Con la partecipazione degli zombi di Genosha, delle terribili vecchiette dell’Ordacultura e della Figlia della tenebra!

• Inoltre: Magneto prende il comando!

THOR 7

Autori: Donny Cates, Aaron Kuder

10 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #7

• Dopo la visita di Galactus, Asgard è in subbuglio.

• Inoltre, c’è qualcosa che non va nel martello Mjolnir…

• …Il metallo Uru diventa ogni giorno più pesante!

• Cosa dovrà fare Thor per continuare a brandire una delle più potenti armi del Multiverso?

CAPITAN AMERICA 25

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn

10 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #21

• Continua Tutti muoiono giovani!

• Finalmente la verità sull’omicidio del Generale Thaddeus Ross!

• Il piano di Selene e dell’Elite al Potere si arricchisce di dettagli!

• Inoltre, prosegue la missione sotto copertura di Capitan America!

AMAZING SPIDER-MAN 51

Autori: Nick Spencer,

Federico Vicentini

10 dicembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Amazing Spider-Man: Sins of Norman Osborn (2020) #1

• Una storia completa a prezzo speciale!

• I peccati di Norman Osborn, il prologo al pazzesco Amazing Spider-Man #850!

• L’Ordine della Ragnatela, il nuovo super gruppo ragnesco, nasce qui!

• Un albo legato agli eventi di Ravencroft: Istituto per pazzi criminali!

VENOM 29

Autori: Donny Cates, Juan Gedeon, Clay McLeod Chapman, Garry Brown, AA.VV.

10 dicembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #27, Scream: Curse of Carnage (2019) #4

• In Venom Beyond, Eddie e Dylan si ritrovano su una Terra parallela… che potrebbe risultarvi familiare!

• Chi si nasconde dietro all’armatura di Virus? E soprattutto: chi è Codex?

• Inoltre, si conclude lo scontro tra Thor e il Grendel…

• …e Scream si prepara ad affrontare la Grande Madre!

DEADPOOL 5

Autori: Kelly Thompson, Gerardo Sandoval

10 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Deadpool (2019) #5

• Deadpool contro un kaiju!

• (ma sì che lo sapete… sono i mostri giganti giapponesi!)

• Il Re dei Mostri di Staten Island deve evitare che New York venga distrutta!

• Inoltre, il debutto del nuovo disegnatore regolare: Gerardo Sandoval!

L’IMMORTALE HULK 28

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Nick Pitarra

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #33

• Festeggiamo il 750° numero americano della serie di Hulk con la fine della saga di Xemnu e l’inizio di un nuovo, terrificante capitolo!

• Un raccapricciante viaggio nella mente del dottor Banner!

• Inoltre, a sconvolgere la vita del Golia Verde arriva…

• …l’Uomo che pensa! Ma chi è veramente?

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 24

Autori: Chris Claremont, Brent Anderson, Luke Ross, Dave Cockrum

10 dicembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Graphic Novel #5: God Loves, Man Kills,

X-Men Special Edition #1, Marvel Fanfare #24

• X-Men: Dio ama, l’uomo uccide!

• Il capolavoro di Chris Claremont e Brent Anderson: gli Uomini X contro il reverendo William Stryker… e contro il razzismo e il fanatismo!

• La commovente e fondamentale graphic novel che ha ispirato il blockbuster X-Men 2!

• Inoltre: il destino di Carol Danvers e una storia mai narrata di Kitty Pryde disegnata da Dave Cockrum!

MARVEL-VERSE: WANDAVISION

Autori: Steve Englehart, Don Heck, J.M. DeMatteis, Kyle Higgins, AA.VV.

Dicembre • 15×23, B.,

112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Avengers Origins: Vision (2011) #1, Giant-Size Avengers (1974) #4, Marvel Team-Up (1972) #129/130

• Lui è un androide, lei una maga in grado di alterare la realtà: sono Visione e Wanda, la più speciale tra le coppie di super eroi!

• L’origine del sintezoide, il suo matrimonio con Scarlet e altre avventure per conoscere meglio la storia d’amore più affascinante dell’Universo Marvel

• Un volume dedicato ai personaggi visti nei film degli Avengers e presto al centro di una serie targata Disney+.

• Un volume da leggere e rileggere, perfetto per vecchi e nuovi lettori!

AVENGERS 26

Autori: Jason Aaron, Javier Garron, Jim Zub, Carlos Magno

10 dicembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #36, Empyre: Avengers (2020) #3

• Moon Knight contro Pantera Nera! La posta in gioco? Il destino della realtà!

• L’avvento dell’Era di Khonshu ha costretto gli Avengers a battere in ritirata.

• Inoltre, il fato stesso della Terra Selvaggia è a rischio!

• Si conclude il tie-in di Empyre che vede gli Eroi più potenti della Terra affrontare i Cotati.

FANTASTICI QUATTRO 25

Autori: Dan Slott, Paco Medina

10 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #23

• Un momento chiave della saga Empyre!

• Il Proiettore Omni-Onda, costruito da Valeria e alimentato da Franklin, potrebbe rivelarsi devastante per i Cotati…

• …una battaglia che Spider-Man e Wolverine non possono permettersi di perdere!

• Ma quale sarà il destino della bimba skrull e del bimbo kree?

Le uscite Panini Comics del 10 dicembre

Spawn 156

Autori: Clayton Crain, Greg Capullo, Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander, AA.VV.

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26 8,90 €

Contiene: Spawn #301/303

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Todd McFarlane torna alle matite di Spawn, in collaborazione con i grandi talenti lanciati dalla TMP e altre stelle dell’industria dei comics! Dopo le rivelazioni dello scorso numero, altre sorprese vi attendono nella serie indipendente che ha battuto tutti i record di longevità nella storia del fumetto americano!

GURT PACK

Autori: Isaak Friedl, Oscarito

Dicembre • 17×26, C.,

128 pp. (cadauno), col.

Euro 20,00

Contiene: Gurt vol. 1: L’ascensore dei mondi, Gurt vol. 2: Gurt e il piano di sotto

In occasione dell’uscita del capitolo conclusivo, ecco i primi due volumi di Gurt, l’avvincente e sfrenata serie di Isaak Friedl e Oscarito, in un pack a un prezzo super speciale! Un’occasione da non perdere per scoprire le origini di Gurt, il delivery man più interspaziale che ci sia, prima di arrivare al gran finale. Occhio agli ascensori…

THE OLD GUARD VOL. 2: LA FORZA DEL TEMPO

Autori: Greg Rucka,

Leandro Fernández

Dicembre • 17×26, C.,

168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: The Old Guard: Force Multiplied (2019) #1/5

Un nuovo capitolo del fumetto che ha ispirato il film The Old Guard, prodotto da Netflix e interpretato da Charlize Theron! Andromaca di Scizia e il suo gruppo di mercenari immortali (o quasi) hanno inevitabilmente le mani sporche di sangue, e quando arriverà il momento

di confrontarsi con gli spettri del loro passato, il prezzo da pagare sarà altissimo. E il ritorno di una certa persona creduta scomparsa non semplificherà affatto le cose…

RICK AND MORTY VOL. 9

Autori: Kyle Starks, Tini Howard, Marc Ellerby, Sabrina Mati, AA.VV.

Dicembre • 17×26, B.,

128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Rick and Morty #41/45

Una nuova vagonata di pazzesche avventure di Rick and Mortymai viste in TV! In questo volume, il folle e diabolico Rick Sanchez e il suo inibito nipote Morty Smith incontrano per la prima volta i Vendicatori e fanno un viaggio nella dimensione dei mostruosi Cronenberg! Per non parlare dei mitici Dick e Farty, uno scienziato pazzo e suo nipote… Che c’è, vi ricordano qualcuno?

LA STELLA DEL DESERTO DELUXE VOL. 1

Autori: Stephen Desberg, Enrico Marini

Settembre • 21×28, C., 120 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: L’Étoile du Désert 1/2

L’edizione definitiva del pluripremiato capolavoro della bande dessinée di Stephen Desberg ed Enrico Marini. Tutto ha inizio nel 1870, a Washington: il funzionario governativo Matt Montgomery è spinto, a causa dell’omicidio di sua moglie e sua figlia, a dirigersi verso

il selvaggio Ovest. È l’inizio di una ballata infernale nel cuore della brutalità umana, un viaggio verso la frontiera del male.

STAR WARS 66

Autori: Greg Pak, Phil Noto

10 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars #71/72

Divisi in tre gruppi, gli eroi ribelli dovranno vedersela con problemi inaspettati: Chewbacca si troverà di fronte a una scelta morale difficilissima, Luke Skywalker sarà coinvolto in una rapina in banca e Han Solo dovrà fare i conti con una vecchia fiamma della Principessa Leia!

Le uscite Disney dal 10 al 16 dicembre

Foglie Rosse

Autori: Claudio Sciarrone

Data di uscita: 11 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 20.5X28 12,90 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

GRANDI CLASSICI 60

Autori: AA.VV.

15 DICEMBRE • 14,5×19,5, B.,

240 pp., col. • Euro 4,90

Una carrellata di storie natalizie, con una rimpatriata generale dell’intera “Banda Disney”, caratterizza il volume. La famiglia dei Paperi si riunisce a passarlo in montagna, dopo aver partecipato alla tradizionale “gara del vischio”. A Topolinia una preziosa “torta

aurifera” viene servita ai commensali. Fra gli artisti in sommario: Carl Barks, Luciano Bottaro, Jack Bradbury, Giulio Chierchini, Manuel Gonzales, Al Hubbard, Guido Martina, Romano Scarpa, Bill Walsh. Alcuni titoli: Paperino e i calendari omaggio (1965), Topolino e la torta aurifera (1964), Zio Paperone e le buone azioni (1995), La Banda Disney e l’espresso di Natale (1960).

ZIO PAPERONE 30

Autori: AA.VV.

DICEMBRE • 14,5×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Un numero pieno di atmosfere natalizie, con Zio Paperone testimonial natalizio e Zio Paperone e la consegna della vigilia, in cui saranno le Giovani Marmotte, grazie al loro manuale, a risolvere una serie di problemi. Intanto scopriremo anche come

lo Zione ha faticosamente arricchito la sua fortuna ne Il mio quarto milione.

TOPOLINO 3395

16 DICEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8