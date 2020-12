Rai4 ha comunicato, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, che dall’8 Dicembre 2020 prenderanno il via una serie di film che ci terranno compagnia durante le festività natalizie.

Nel post si legge:

Si parte Martedì 8 Dicembre 2020 alle 21:20 con il film horror La Settima Musa di Jaume Balagueró (già regista della saga Rec) in prima visione tv:

Dopo la morte della moglie il professor Salomon è tormentato da un incubo ricorrente: una sconosciuta uccisa in un oscuro rituale. Il suo incubo diventa realtà quando il corpo della donna viene ritrovato nelle stesse circostanze. Per scoprire la verità Salomon entrerà in un mondo misterioso, governato da entità bellissime e terrificanti: le Muse.