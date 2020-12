L’Attacco dei Giganti 4 – Stagione Finale sta per arrivare anche in Italia, dove sarà disponibile da Martedì 8 Dicembre dalle ore 8:00 in simulcast su VVVVID e Amazon Prime Video e dal 19 Dicembre, sempre sulle stesse piattaforme, in edizione doppiata da Dynit.

Il primo episodio (il 60 complessivo della serie) è stato appena trasmesso in Giappone e il sito web ufficiale della serie ha confermato le voci secondo le quali la stagione conclusiva della serie si comporrà di appena 16 episodi, raccolti in due box in vendita a Maggio (ep. 60-67) e Luglio 2021 (ep. 68-75).

Nonostante tutto, resterebbero ancora verosimili le indiscrezioni per cui la stagione finale potrebbe comporsi di più di una parte.

L’Attacco dei Giganti 4 – Stagione Finale, lo staff

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui) dirige la stagione finale presso lo studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) su sceneggiature supervisionate da Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100).

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design, mentre Hiroyuki Sawano (Aldnoah Zero, Gundam UC) compone la colonna sonora, questa volta affiancato da Kohta Yamamoto.

L’Attacco dei Giganti 4 – Stagione Finale, la sinossi

Dynit descrive così L’Attacco dei Giganti 4 – Stagione Finale:

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà.

Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale.

Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria.

“Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”.

Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

