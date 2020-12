Sebbene il titolo non sia stato ancora confermato ufficialmente, sembrerebbe che il prossimo anno la Marvel riprenderà la stessa iniziativa della sua Distinta Concorrenza, la DC Comics. Proponendoci nell’ambito ristretto dell’Universo Marvel un evento sulla stessa scia di “Rinascita”. Per ovvie ragioni, il titolo potrebbe essere cambiato.

Il termine “Rinascita” è stato usato vagamente dall’editor Marvel Tom Brevoort, che lo ha usato per descrivere il futuro dell’Universo Marvel, una nuova fase per gli eroi Marvel avrà di fatti inizio nel 2021 dopo Enter the Phoenix. La descrizione è avvenuta negli ultimi minuti del panel virtuale CCXP della Marvel tenutosi durante la giornata di ieri.

Enter the Phoenix: rinascita sarà la nuova fase dell’Universo Marvel

Il panel era incentrato sul nuovo arco narrativo di Avengers “Enter the Phoenix” e ha visto la partecipazione insieme allo stesso Brevoort, di Jason Aaron e Javier Garron, rispettivamente scrittore e disegnatore della testata. Per concludere il panel il presentatore Ryan Penagos ha chiesto del #38 di Avengers, albo largamente anticipato dalla Casa delle Idee per i suoi contenuti.

Secondo un tweet, nel numero in questione avremmo avuto una collisione tra “passato, presente e futuro dell’Universo Marvel”. Il tweet aggiungeva ulteriormente che da questo punto in poi avrebbe avuto inizio la storia dei fumetti Marvel del 2021. “La strada per i fumetti Marvel nel 2021 inizia da qui.”

Diversi indizi fanno pensare a qualcosa di inaspettato per il 2021. Apocalisse è nel passato, Hulk si trova in un passato più recente, c’è un futuro in cui il Dottor Destino è un Pianeta Vivente. Wolverine è alimentato dalla Forza della Fenice. E tutto gira intorno a Mefisto e al suo servo che sta continuando a tessere i fili di questa trama ancora nel presente, Howard Stark.

Il #38 di Avengers (QUI – per ulteriori dettagli) sarà tutto questo, presente, passato e futuro collideranno e l’albo preparerà il palcoscenico per il futuro dell’Universo Marvel. Tuttavia, Brevoort nel suo discorso non ha affrontato quei personaggi specifici o le loro potenziali trame. Al contrario, ha detto che le storie Marvel che coinvolgono la Fenice di solito portano distruzione, e ciò che segue alla distruzione è la “rinascita”, proprio come una Fenice che risorge dalle sue ceneri e rinasce. In questo modo ha indicato quale sarà il tema dell’Universo Marvel dopo la conclusione dello story arc “Enter The Phoenix.”

L’Universo Marvel rinascerà dalle sua macerie. Quindi in questo caso i lettori Marvel hanno già un indizio di cosa potersi aspettare. Sicuramente non si tratta dello stesso evento elaborato dalla DC Comics.

Acquista “Civil War” di Mark Millar e Steve McNiven