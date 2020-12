Con una pandemia globale ancora in corso, la distribuzione tramite streaming non è mai stata così incisiva e importante. Per questo motivo, coloro che prendono le decisioni alla Disney dovranno fare una scelta fondamentale: i piani per la distribuzione di Black Widow dei Marvel Studios. Tuttavia, potremmo avere maggiori informazioni a riguardo giovedì prossimo, 10 dicembre, la data della presentazione annuale dell’Investor Day della Disney.

Disney ha già confermato l’evento, che sarà trasmesso in live streaming sul sito Disney, durerà circa quattro ore e si concentrerà quasi interamente sulla sua divisione diretta ai consumatori per quanto riguarda le attività della divisione aziendale che comprende Disney+, Hulu, ESPN+ e Star.

Al di fuori di un potenziale annuncio riguardante la fusione di Disney+ e Hulu, il più grande punto interrogativo è come il COVID-19 stia influenzando i contenuti dell’azienda, sia a livello di produzione che di distribuzione.

Il piano per il 2021 per le produzioni dei Marvel Studios sono già stati posticipati due volte, e mentre il mondo continua a cambiare ogni secondo intorno a noi, Disney potrebbe star tastando il terreno per Disney +, cercando di capire se sia o meno opportuno trasmettere in streaming il film della proprietà intellettuale con il maggior incasso mai realizzato dallo studio.

E mentre gli investitori che vogliono conoscere le ultime novità su come la società intenda affrontare un mondo post-pandemia, una delle cose più grandi che Bob Chapek e il suo staff potrebbero fare per aumentare la fiducia nel marchio Disney è distribuire Black Widow sia in streaming che nei cinema, ovunque siano aperti: la stessa identica configurazione che WarnerMedia sta pianificando con i suoi piani per le uscite del 2021.

Durante l’intero anno, Disney è rimasta tranquilla sui suoi piani di distribuzione e, tra non molto, il gruppo dovrà rispondere agli investitori. Il posto migliore per farlo, naturalmente, è durante il Disney Investor Day che si terrà giovedì prossimo.

L’uscita di Black Widow è attualmente fissata per il 7 maggio 2021.

