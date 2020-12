Sebbene videogiocare non sia un hobby fisicamente impegnativo, le sessioni di gioco prolungate possono comunque essere uno sforzo per il corpo.

Queste zone rosse mostrano i potenziali punti colpiti maggiormente dal dolore per i videogiocatori come me:

Troppo tempo trascorso seduti a manipolare i controller può lasciarci con la schiena incurvata, un certo fastidio ai polsi e alle dita e anche il torcicollo, se lo si abbassa per guardare lo schermo di laptop, smartphone o Nintendo Switch, ad esempio. Quindi, per affrontare tali disturbi la società produttrice di periferiche di gioco Bauhutte offre trattamenti di chiropratica per videogiocatori.

Ogni sessione inizia facendo sedere il paziente a una scrivania su una sedia da gaming per controllare la sua postura quando gioca e altri aspetti biomeccanici:

I trattamenti, sviluppati in collaborazione con la clinica chiropratica Naruo Pitto, sono suddivisi in 4 diverse tipologie, ciascuna delle quali è specifica per diverse parti del corpo. L’Headshot Course è per il collo e le spalle, i cui tendini vengono messi sotto sforzo mentre ci si concentra intensamente sullo schermo:

L’Aim Course rinvigorisce braccia, polsi e mani affaticati dai piccoli movimenti del mouse:

La funzione principale dell’Update Course è dare sollievo alla parte bassa della schiena, che finisce per essere gravata dal peso corporeo quando ci si affloscia su se stessi:

E infine, il Cheat Course è un pacchetto completo deluxe che include tutti i trattamenti elencati fino a ora:

I trattamenti sono costituiti da un insieme di massaggi, stretching e metodi più high-tech come la stimolazione elettrica dei muscoli e dei nervi:

Bauhutte afferma che i trattamenti non solo alleviano il disagio, ma migliorano anche le prestazioni di gioco, il che ha senso poiché è difficile competere efficacemente con gli altri online quando si prova dolore.

Qui in basso potete vedere una foto che mostra il prima e il dopo di un giocatore che si è sottoposto ai trattamenti Update e Headshot:

I prezzi partono da 2.500 yen (poco meno di 20 euro) per una singola sessione di Aim Course di 40 minuti, con sconti per pre-acquisti di sessioni multiple. I trattamenti sono attualmente offerti presso la clinica di Naruo Pitto a Nishinomiya, Prefettura di Hyogo (a circa 30 minuti dal centro di Osaka o Kobe).

