I cosplayer di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba stanno conquistando un’oscura località turistica per celebrare uno dei più grandi momenti di Tanjiro della serie.

Il primo arco principale della serie manga originale di Koyoharu Gotouge era incentrato su come Tanjiro Kamado si era allenato per diventare un membro del Corpo degli Ammazza Demoni al fine di scoprire come salvare sua sorella dal suo stato demoniaco. Prima di poter sostenere l’esame ufficiale per avere la possibilità di diventare uno dei corpi, Tanjiro deve dimostrare di essere abbastanza forte per farlo dividendo un masso a metà.

Ora una roccia è spuntata in Giappone ed è diventata una grande attrazione per i fan di Demon Slayer, in quanto ricorda da vicino il masso tagliato da Tanjiro nella serie. Soprannominato “Ryu no wariishi” (Il masso spaccato del drago) questo masso è alto due metri e largo tre, secondo un recente rapporto di Mainichi. È diventata un’attrazione così naturale tra i fan che l’ente locale per il turismo incoraggia i fan a visitare!

La Leggenda

Secondo la leggenda dietro la Ryu no wariishi, un drago era così assetato da spaccare la roccia per bere l’acqua sottostante. Ma, come spiegato dal dipartimento del turismo commerciale del governo municipale di Suzaka, l’acqua piovana è entrata nelle fessure e ogni anno si allarga mentre si congela e si espande. Ma questo non significa che i fan curiosi non possano fingere di aver tagliato la roccia da soli!

È sorprendente vedere il masso incrinato diventare un così grande successo poiché la prima stagione della serie anime è stata lenta nel suo aumento di popolarità. L’anime è diventato popolarissimo solo dopo circa 20 episodi e adesso viviamo in un mondo dove la gente impazzisce per Demon Slayer!

La serie sta battendo ogni tipo di record ora con i suoi attuali manga e lungometraggi e dire che tutto è iniziato con un umile Tanjiro che stava appena iniziando a diventare forte.

