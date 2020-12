ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER SU BLACK CLOVER 273!

Black Clover 273 ha aggiornato i fan sullo stato angosciante di Yami. La serie manga originale di Yuki Tabata sta preparando i lettori per la sua prossima grande battaglia mentre i Cavalieri Magici del Regno di Clover si preparano a fare irruzione nella Triade Oscura del Regno di Spade per salvare Yami e Vangeance prima che vengano sacrificati in un rituale mortale. Dopo aver collaborato con Asta per sconfiggere Dante della Triade Oscura, le sorprese sono continuate quando Zenon è stato in grado di catturare rapidamente Yami dopo che era stato indebolito dalla battaglia.

Ma mentre la serie si è concentrata sul modo in cui Asta e gli altri si sono allenati per rafforzarsi il più possibile per il prossimo combattimento, Black Clover 273 offre un aggiornamento angosciante e decisamente poco piacevole per Yami e Vangeance.

Black Clover 273 ci mostra che la battaglia contro il Regno di Spade e il Regno di Clover è già all’orizzonte, poiché i due giorni in cui hanno dovuto allenarsi sono passati più velocemente di quanto si sarebbero potuti aspettare. Black Clover 273 ha inizio nel Regno di Spade stesso, in quanto conferma che Dante è stato guarito e sarà presto pronto a combattere contro Asta.

Morris, uno scienziato del Regno di Diamond che è arrivato nel Regno di Spade dopo essere stato cacciato da Mars, rivela che gli altri preparativi sono stati completati, quando viene mostrato un diavolo gigante intrappolato nel ghiaccio. Allo stesso tempo, Yami e Vangeance sono rinchiusi in bare che sono state collocate in un enorme intreccio di rami.

Sfortunatamente, questo è l’unica occasione per i fan di vedere come Yami abbia resistito fino ad ora, e non ha un bell’aspetto. È stato confermato che sia Yami che Vangeance perderanno la vita se il rituale avrà successo.

Con i Cavalieri Magici che stanno mettendo insieme le loro forze d’incursione alla fine di Black Clover 273, presto vedremo quanto è in cattiva forma Yami mentre gli altri cercano di salvarlo. Cosa ne pensate di queste nuove informazioni su Yami? Asta e gli altri riusciranno a raggiungerlo in tempo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

