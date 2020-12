The Mandalorian Stagione 2 sta volgendo al termine della propria corsa e, con due episodi alla conclusione, non si fermano le voci di corridoio sullo sviluppo di nuove serie derivate dedicate a personaggi come Boba Fett, Ahsoka Tano o Bo-Katan & Cara Dune.

Stando alle ultime indiscrezioni un prequel della fortunata serie di Jon Favreau incentrato su Boba Fett sarebbe non solo in lavorazione ma già in cerca di attori.

In particolare Lucasfilm sarebbe facendo il casting per le parti di due personaggi che dovrebbero far parte di una gang in cui Boba Fett si imbatte su Tatooine.

Il primo ruolo ha il nome in codice di Kelton; si parla di un attore tra i 23 e i 27 anni, atletico, per interpretare un personaggio di supporto risoluto, sicuro di sé, quasi arrogante e “stregonesco”.

Il secondo parla di un personaggio femminile dal nome in codice di Lacey; l’età è compresa tra i 23 e 30 anni, il fisico deve essere robusto, per una figura da leader che farebbe di tutto per raggiungere i propri obiettivi — anche mentire alla propria squadra.

In attesa di ufficialità sul progetto, godiamoci l’interpretazione di Temuera Morrison nella seconda stagione della serie.

The Mandalorian e oltre

The Mandalorian non sembra quindi destinato a restare un esperimento isolato come serie ambientata nella galassia di Star Wars: sono infatti in fase di sviluppo la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, il prequel del film Rogue One – A Star Wars Story con Diego Luna e una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll).

In lavorazione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch (che potrebbe non essere la sola produzione animata in arrivo)

Lucasfilm non ha ancora confermato Star Wars: The Mandalorian Stagione 3, che Jon Favreau ha invece già anticipato.

La stagione due si concluderà Venerdì 18 Dicembre su Disney+:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Acquista LEGO Star Wars Casco di Boba Fett