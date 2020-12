Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 10 dicembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 10 dicembre

Sandman Library 5 Il gioco della vita

Autori: Neil Gaiman, Shawn McManus, Colleen Doran, Bryan Talbot

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26 18,00 €

Contiene: Sandman (1988) #32/37

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Continua la nuova edizione della leggendaria serie Vertigo scritta da Neil Gaiman!

• La Principessa Barbara non sogna più: chi difenderà il suo reame dal Cuculo?

• La Luna è scomparsa dal cielo: cosa accadrà ora a New York?

• Il mondo reale e il mondo dei sogni si mescolano con esiti… tragici!

Sandman Library 6 Favole e riflessi

Autori: Neil Gaiman, P. Craig Russell, Jill Thompson, Bryan Talbot, AA.VV.

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 264

Formato: 17X26 21,00 €

Contiene: Sandman (1988) #29/31, Sandman (1988) #38/40, Sandman (1988) #50, Sandman Special #1, Vertigo Preview #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Neil Gaiman ci delizia con una raccolta di storie incentrate sul cambiamento!

• Qual è il segreto di Augusto? E chi è Norton, il primo imperatore d’America?

• Cos’è successo veramente a Orfeo, il figlio di Sogno?

• Inoltre: Ramadan, la storia sul destino di Baghdad illustrata da P. Craig Russell!

HEROES IN CRISIS

Autori: Tom King, Clay Mann, Lee Weeks, Mitch Gerads, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 240 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Heroes in Crisis (2018) #1/9

• Esiste una clinica speciale dove i supereroi vanno a curare i propri traumi.

• Ma quando diversi i pazienti vengono trovati morti, i sospetti ricadono su Booster Gold e Harley Quinn!

• Un’opera fondamentale che affronta il lato oscuro del supereroismo!

• Tom King e Clay Mann imbastiscono un’analisi psicologica travestita da giallo!

THE DOLLHOUSE FAMILY – LA CASA DELLE BAMBOLE

Autori: M.R. Carey, Peter Gross, Vince Locke

Dicembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: The Dollhouse Family (2019) #1/6

• Alice ha ricevuto un incredibile regalo di compleanno: una bellissima casa delle bambole.

• Mentre la situazione familiare precipita, la casa parla alla ragazzina e le promette che metterà le cose a posto… ma a che prezzo?

• La seconda serie dell’etichetta DC diretta dal premiato scrittore Joe Hill!

• Un’opera horror che riporta alle migliori atmosfere Vertigo!

BATMAN 13

Autori: James Tynion IV, Tony S. Daniel, Guillem March

10 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #86/87

• L’inizio di un nuovo ciclo di storie per il Cavaliere Oscuro!

• Joker sta tramando qualcosa, che si preannuncia essere una delle più grandi minacce che Batman abbia mai affrontato.

• Con la partecipazione del Pinguino, di Deathstroke il Terminator e dell’Enigmista!

• Dalla mente di James Tynion IV, uno degli sceneggiatori più hot del momento!

52 DC Omnibus

Autori: Giuseppe Camuncoli, Grant Morrison, Geoff Johns, Mark Waid, AA.VV.

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1216

Formato: 18.3X27.7 95,00 €

Contiene: 52 #1/52

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Dopo Infinite Crisis, l’Universo DC ha avuto un anno pieno di eventi… che hanno presentato i nuovi eroi della casa editrice!

• Un anno di storie senza Superman, Batman e Wonder Woman… ma con grosse sorprese!

• Un evento che ha rivoluzionato il mondo degli eroi DC, scritto e disegnato da alcune delle colonne creative di quell’universo!

• Tutto il ciclo di un anno della serie settimanale in un unico volume!

La Morte e il Ritorno di Superman DC Omnibus

Autori: Karl Kesel, Dan Jurgens, Louise Simonson, AA.VV.

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1408

Formato: 18.3X27.7 99,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #683- 692, Adventures of Superman (1987) #496-505, Superman (1987) #73, 75-83, Superman: The Man of Steel (1991) #17-26, Justice League of America (1989) #69-70, Action Comics Annual (1987) #5, Adventures of Superman Annual (1987) #5,

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Un misterioso mostro, Doomsday, arriva a Metropolis portando la distruzione. Affronta Superman e nella battaglia riesce in un’impresa impossibile: uccidere l’Uomo d’Acciaio… e ora cosa succederà?

• La saga che ha cambiato per sempre la continuity di Superman con l’introduzione di 4 nuovi Supermen!

• L’evento che ha riportato l’attenzione dei media generalisti su Superman!

• Una delle saghe chiave della storia fumettistica americana degli anni 90!

Gotham Central DC Omnibus

Autori: Greg Rucka, Ed Brubaker, Kano, Michael Lark, AA.VV.

Data di uscita: 10 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 968

Formato: 18.3X27.7 85,00 €

Contiene: Gotham Central (2003) #1/40

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Harvey Bullock, Maggie Sawyer, Renee Montoya e il resto del G.C.P.D. sono tutto ciò che si frappone tra l’ordine e il caos a Gotham City!

• Spetta a loro tenere lontani i criminali più pericolosi del mondo e ripulire il caos lasciato dall’eterna guerra tra Batman e i suoi nemici.

• Tutti i quaranta numeri della storica serie poliziesca della DC in un prestigioso cartonato di quasi mille pagine!

• Una pietra miliare del fumetto firmata da Greg Rucka, Ed Brubaker e Michael Lark!

SUPERMAN: STAGIONI

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Dicembre • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Superman: For All Seasons #1/4, Superman/Batman (2003) #26, Superman/Batman: Secret Files (2003) #1, Solo (2004) #1

• Le quattro stagioni di Superman secondo Jeph Loeb e Tim Sale!

• La trasformazione di Clark Kent da “semplice” ragazzo del Midwest a Uomo d’Acciaio!

• Una storia rivoluzionaria che dimostra quanto non siano i poteri a rendere Superman un eroe, ma la sua profonda umanità.

• Con la partecipazione di Lana Lang, Lex Luthor, Lois Lane e dei Kent!

BATMAN SPECIAL: ALFRED R.I.P.

Autori: Peter J. Tomasi, Tom King, Jorge Fornés, Mike Norton, AA.VV.

Dicembre • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Batman: Pennyworth R.I.P. (2020) #1, Batman Annual (2017) #4, Detective Comics Annual (2018) #3

• Per tanti anni è stato il più fedele alleato di Batman, ma nel corso di La città di Bane è successo l’irreparabile… e ora Alfred è morto!

• Quali effetti avrà questo traumatico evento sulla vita di Bruce Wayne e sulla sua crociata contro il crimine?

• Una raccolta di storie che rende omaggio a una delle figure prive di superpoteri più amate dell’Universo DC.

• Testi dei demiurghi di Gotham Peter J. Tomasi, James Tynion IV e Tom King e disegni di alcuni dei migliori artisti dei comics!

HAWKMAN VOL. 4: LA PORTA DELLA MORTE

Autori: Robert Venditti, Fernando Pasarin, Marcio Takara

Dicembre • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Hawkman (2018) #20/23

• Hawkman è stato infettato dal morbo del Batman che Ride!

• Hawkwoman e Atom sono in lotta per salvare l’anima dell’eroe e di miliardi di innocenti.

• Sky Tyrant vuole vivere per sempre, ma per farlo dovrà prolungare la condanna di Carter.

• Un nuovo tassello per il fondamentale ciclo narrativo ideato da Robert Venditti!

FLASH FORWARD

Autori: Scott Lobdell, Brett Booth

Dicembre • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Flash Forward #1/6, Flash (2016) #750, Generation Zero: Gods Among Us (2020) #1

• Direttamente dalle pagine di Eroi in crisi, il fato di Wally West!

• Cancellato dalla storia, l’uomo più veloce del Multiverso è ora in cerca della sua vecchia vita e di una possibile redenzione…

• …ma per trovarle dovrà prima affrontare le sue paure più grandi!

• In un unico volume, la storia che riporta il Flash della Generazione X sotto i riflettori in vista di Batman: Death Metal!

