HBO Max sembra intenzionato a trovare un nuovo coerente modo per distribuire i contenuti DC anche fuori dagli USA: a rivelarlo Casey Bloys, Chief Content Officer per HBO e HBO Max.

Ciò riguarderebbe le nuove serie come Peacemaker (spin-off di The Suicide Squad) e la serie su Gotham (spin-off di The Batman di Matt Reeves), oltre ovviamente a contenuti originali già del servizio come Doom Patrol, Harley Quinn e Titans.

Queste, in aggiunta, le parole del capo HBO Max Global Andy Forssell:

Dobbiamo essere assolutamente un servizio streaming globale. È un obiettivo primario da raggiungere. Nella seconda metà del 2021, inizieremo ad aggiornare alcuni dei servizi HBO diretti ai consumatori già esistenti in Europa con HBO Max, raddoppiare i contenuti, aggiungere molte più funzionalità. Quindi entro la fine dell’anno, tutte le zone saranno molto attive. Il piano è di essere presenti in 190 paesi, si tratta solo di capire il tempo che impiegheremo.

È dunque da capire come i contenuti originali HBO Max arriveranno in Europa, con molta probabilità con un accordo di servizio streaming su licenza. Verrà inoltre effettuato, come rivela il capo di AT&T John Stankey, un miglior lavoro di coordinamento fra le case di produzione tra USA, Europa e America Latina.

Justice League Snyder Cut su HBO Max

In attesa di saperne di più a riguardo, sappiamo come sul servizio streaming arriverà tra pochi mesi Justice League Snyder Cut, come miniserie in quattro parti da un’ora l’una. La versione di Snyder del film conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite rispetto alla versione vista nelle sale.

Parlando di Cyborg, il regista ha precisato come sia Victor Stone che il pubblico, in questo momento, non siano sicuri di come effettivamente funzionino i poteri di Cyborg.

Francamente, non credo che sappiamo ancora quali siano i poteri di Cyborg. Se guardiamo cosa sono capaci di fare queste Scatole Madri – creare e distruggere il mondo – penso che quello che è in grado di fare ora, sia davvero solo la punta dell’iceberg rispetto a ciò che è potrebbe fare in futuro.

Questi i dettagli del film:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche. Justice League vede Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come il commissario Gordon.

