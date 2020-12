Ava DuVernay, già conosciuta nel mondo DC per aver diretto New Gods, prenderà le redini della serie TV tratta dall’omonimo fumetto Naomi.

Naomi, la nuova supereroina

Ava DuVernay è stata scelta per dirigere la serie TV tratta dall’omonimo fumetto. La vincitrice di un Emmy aveva già lavorato per DC nel film dedicato al grande schermo New Gods e nell’adattamento di DMZ per HBO.

Creato da B.M. Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, Naomi è apparsa per la prima volta soltanto l’anno scorso nella sua serie di albi omonima, incrociando rapidamente alcuni percorsi di personaggi già affermati in DC come Superman.

Il logline ufficiale della serie TV recita:

“‘Naomi‘ segue il viaggio di una ragazza adolescente dalla sua piccola città nord-occidentale alle alture del multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale nel profondo, Naomi si propone di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.

Ava DuVernay e Bendis sulla serie

La regista ha poi commentato l’incarico tramite un tweet, mentre Bendis ha rilasciato ai microfoni di ComicBook alcune dichiarazioni:

Ava DuVernay su Twitter: “Thanks @DCComics for believing in the vision. Barda. Zee Hernandez. Now, Naomi. The third DC project for @ARRAYNow. Working hard to bring these ladies to the screen. Thanks to @BrianMBendis @DavidWalker1201 + my writing partner Jill Blankenship for joining me on NAOMI. Love her. https://t.co/0ZXoGYsOik” / Twitter

“Il nostro primo esempio è stato quello di portare la sua storia in un posto che normalmente non vedi nell’universo DC, o che sai che esiste”

Continua poi:

“Questo è venuto dalla mia profonda lettura dello scorso anno dell’intera storia dei fumetti DC e di tutte le grandi trame. E quando le leggi di seguito scopri:” Oh, è successo a Metropolis, Gotham, Metropolis, Gotham, Star City, Metropolis, Gotham, Metropolis, Gotham, Coast City. “ E quindi ci sono tutti questi luoghi in cui la storia deve ancora accadere perché i luoghi principali dell’Universo DC sono così divertenti ed eccitanti, giusto?”

