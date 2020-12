Goldrake (Ufo Robot Grendizer), come sappiamo, godrà di un fumetto inedito prodotto dalla casa editrice francese Kana.

In occasione di una diretta su YouTube in cui sono state presentate le novità editoriali del 2021, la casa editrice ha reso noto che Goldorak (così è nota in Francia la serie del maestro Go Nagai) debutterà a Ottobre 2021.

L’albo avrà formato deluxe 22,5×29,8 cm, sarà composto di 120 pagine e costerà 24,90 Euro. Il volume, inoltre, presenterà dei contenuti extra.

Ricordiamo che Goldorak è scritto da Denis Bajram e Xavier Dorison (Red One), illustrato da Brice Cossu (FRNCK) e Alexis Sentenac (Noô) con i colori di Yoann Guillo.

Racconterà una storia originale ambientata anni dopo l’ultimo episodio della serie animata.

Una iniziativa simile ha coinvolto un altro personaggio dei manga e degli anime molto amato in Francia, Capitan Harlock, per il quale Kana ha prodotto la miniserie Memorie dell’Arcadia (visto da noi grazie a Planet Manga).

A proposito di Goldrake

Ultimo atto della trilogia di Mazinger, Ufo Robot Goldrake debutta nel 1975 con il manga del maestro Go Nagai per Kodansha, quello di Nagai e Gosaku Ota per Akita Shoten, quello di Nagai ed Eiji Imamichi per Tokuma Shoten e la celeberrima serie anime di Toei Animation in 74 episodi.

Nel 2014 Nagai è tornato sul personaggio con il manga Grendizer Giga.

In Italia i manga di Nagai e Ota sono usciti per J-POP, così come Grendizer Giga; la serie animata è stata pubblicata da Yamato Video e Koch Media per la prima volta in Blu-ray Disc:

In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali, con il nome di Actarus. Re Vega invade la Terra e Actarus torna a bordo del suo fedelissimo Goldrake: insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, a bordo del suo nuovo UFO inizia una lotta feroce contro gli invasori.

