DC è ormai in procinto di lanciare DC Future State, l’evento che coinvolgerà l’intera linea editoriale a gennaio e febbraio mostrandoci alcuni dei futuri possibili dell’Universo DC.

Nella serata di ieri è stato diffuso un trailer dell’evento che ricordiamo fermerà la pubblicazione delle serie regolari così finora concepite che verranno rilanciate a marzo in molti casi con nuovi team creativi.

Mentre in testa all’articolo trovate il trailer, abbiamo raccolto tutte le anteprime uscite delle serie di DC Future State di modo da darvi un primo sguardo seppur meramente indicativo dell’evento.

DC Future State – le anteprime

DC Future State: Batman

Gotham City è controllata dal Magistrate, i vigilantes mascherati sono fuori legge e Batman è stato ucciso. Ma grazie a un nuovissimo Batman è il momento della riscossa!

Antologie oversize:

Future State: The Next Batman # 1-4

The Next Batman, di John Ridley, Nick Derington e Laura Braga

Outsiders, di Brandon Thomas e Sumit Kumar

Arkham Knights, di Paul Jenkins e Jack Herbert

Batgirls, di Vita Ayala e Aneke

Gotham City Sirens, di Paula Sevenbergen ed Emanuela Lupacchino

Future State: Dark Detective # 1-4

Dark Detective, di Mariko Tamaki e Dan Mora

Grifters, di Matthew Rosenberg e Carmine di Giandomenico

Red Hood, di Joshua Williamson e Giannis Milonogiannis

Miniserie mensili

Future State: Batman / Superman, di Gene Luen Yang e Ben Oliver

Future State: Catwoman, di Ram V. e Otto Schmidt

Future State: Harley Quinn, di Stephanie Phillips e Simone Di Meo

Future State: Nightwing, di Andrew Constant e Nicola Scott

Future State: Robin Eternal, di Meghan Fitzmartin e Eddy Barrows

DC Future State: Superman

A causa di una crisi internazionale Clark Kent è esiliato dalla Terra e si reca a Warworld per sconfiggere Mongul. Ma il figlio di Clark, Jon, assume il ruolo di Superman a Metropolis, che viene isolata dal resto del mondo. Ma questo lo metterà in contrasto con Supergirl.

E in Future State: Superman vedremo Shilo Norman, l’uomo noto come Mister Miracle, in una situazione difficile, mentre Yara Flor viene scelta per essere la nuova Wonder Woman, che si troverà a fare squadra con Superman.

Antologie oversize:

Future State: Superman of Metropolis #1-2

Superman of Metropolis, di Sean Lewis e John Timms

The Guardian, di Sean Lewis e Cully Hamner

Mister Miracle, di Brandon Easton e Valentine De Landro

Future State: Superman: Worlds of War #1-4

Superman: Worlds of War, di Phillip Kennedy Johnson e Mikel Janin

Midnighter, di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Gleb Melnikov

Black Racer, di Jeremy Adams e Siya Oum

Mister Miracle, di Brandon Easton e Valentine De Landro

Future State: Immortal Wonder Woman #1-2

Immortal Wonder Woman, di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Jen Bartel

Nubia, di L.L. McKinney, Alitha E. Martinez e Mark Morales

Miniserie mensili e one-shot

Future State: House of El, di Phillip Kennedy Johnson e Scott Godlewski (one-shot in vendita a febbraio)

Future State: Kara Zor-El, Superwoman, di Marguerite Bennett e Marguerite Sauvage

Future State: Legion of Super-Heroes, di Brian Michael Bendis e Riley Rossmo

Future State: Superman / Wonder Woman, di Dan Watters e Leila del Duca

Future State: Superman vs. Imperious Lex, di Mark Russell e Steve Pugh (serie in 3 numeri che terminerà a marzo 2021)

Future State: Wonder Woman, di Joëlle Jones

Future State: Batman/Superman, di Gene Luen Yang e Ben Oliver

DC Future State: Justice League

Vedremo una Justice League i cui membri non conoscono l’identità dell’altro, ma un nemico vecchio ed evoluto utilizzerà questi segreti per cercare di rovesciare il mondo. Per quanto riguarda Justice League Dark, il tessuto stesso della realtà è cambiato e gli eroi vengono cacciati da esso.

Guai anche per Flash, Shazam e Teen Titans, quando i quattro Cavalieri dell’Apocalisse scatenano l’inferno alla Titans Academy. Barry Allen perde la Forza della Velocità e Billy Batson fa un patto con il diavolo che cambierà Shazam per sempre.

Intanto John Stewart e le rimanenti Lanterne sono bloccati all’ombra di una batteria scarica; Jackson Hyde e Andy Curry sono separati; e Amanda Waller esegue il suo piano con una Suicide Squad su Terra-3.

Swamp Thing rivela la sua vera intenzione e Black Adam guarda al passato come l’unico modo per salvare il futuro.

Antologie oversize

Future State: Justice League #1-2

Justice League, di Joshua Williamson e Robson Rocha

Justice League Dark, di Ram V. e Marcio Takara

Future State: Lanterna Verde #1-2

Last Lanterns, di Geoffrey Thorne e Tom Raney

Tales of the Green Lantern Corps, di Josie Campbell, Ryan Cady ed Ernie Altbacker, con Sami Basri e Clayton Henry

Future State: Suicide Squad #1-2

Suicide Squad, di Robbie Thompson e Javi Fernandez

Black Adam, di Jeremy Adams e Fernando Pasarin

Miniserie mensili

Future State: Aquaman, di Brandon Thomas e Daniel Sampere

Future State: The Flash, di Brandon Vietti e Dale Eaglesham

Future State: Teen Titans, di Tim Sheridan e Rafa Sandoval

Future State: SHAZAM!, di Tim Sheridan e Eduardo Pansica

Future State: Swamp Thing, di Ram V e Mike Perkins

Tante novità in casa DC da gennaio. Speriamo di saperne di più al più presto.

