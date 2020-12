HBO Max ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per Justice League Snyder Cut.

E insieme a questo è giunta anche una spiegazione completa da parte del regista. Nella spiegazione, Snyder ha fatto luce su molti aspetti della sua versione del film, compresi alcuni aneddoti sul dietro le quinte e accenni alla trama e ai dettagli del personaggio che differiscono dal film del 2017.

Una delle rivelazioni più interessanti riguarda la decisione creativa unica di Snyder riguardo la logica interna dei poteri di Flash. Mentre abbondano le speculazioni su come Barry Allen manipolerà il tempo, questo annuncio si è concentrato su come interagisce con l’ambiente e con le persone circostanti mentre viaggia a velocità super.

Snyder ha spiegato che non vuole che Barry afferri le persone a velocità eccessiva perché, in teoria, così facendo le ferirebbe gravemente. Questa modifica ai poteri di Flash lo distinguerà dalla maggior parte delle altre versioni del personaggio e potrebbe renderlo un membro più pericoloso della Lega.

La decisione di fare in modo che Flash non sia in grado di spostare le persone a velocità super è un grande cambiamento. Durante i vari adattamenti del personaggio, Flash è stato in grado di toccare e muovere altre persone mentre si muoveva a velocità supersonica, a volte usando le sue abilità per trasportare le persone da un luogo all’altro. Questa è stata una caratteristica fondamentale del suo arco narrativo nella versione cinematografica di Justice League, dove Barry ha usato i suoi poteri per portare scienziati dei laboratori S.T.A.R., civili russi e persino Wonder Woman fuori pericolo.

Il nuovo vincolo su ciò che Barry è in grado di fare con i suoi poteri molto probabilmente costringerà questa nuova versione di Flash a usare i suoi poteri con più attenzione, e dovrà trovare nuovi modi creativi per salvare le persone dal pericolo senza essere in grado di toccarle.

Resta ora da vedere come renderà questa nuova modulazione dei poteri di Flash prevista in Justice League Snyder Cut e se verrà impiegata anche per il prossimo film dedicato interamente al personaggio di Flash, ma alla fine, comunque verranno usati i suoi poteri nell’attesissimo di Zack Snyder, Flash sarà sicuramente un supereroe molto più pericoloso di quanto ci si possa aspettare.

Justice League Snyder Cut sarà presentato in anteprima esclusivamente su HBO Max nel 2021.

Acquistate la T-Shirt rossa con il simbolo di Flash QUI!